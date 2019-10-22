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22.10.2019 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре сообщили о надвигающемся похолодании

Текст: Ольга Игнатова
Прохождение атмосферных фронтов циклонов немного испортят майско-сентябрьский характер погоды в центральных областях России.
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Во вторник, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, днем в центральных регионах пройдут небольшие дожди, преимущественная температура 10-15 градусов тепла. В среду, 23 октября, днем 11-16 градусов, возможен небольшой дождь. В четверг плюс 9-14 градусов, такая же погода сохранится и до конца недели.

В Москве и области во вторник плюс 8-13 градусов, преимущественно без осадков. В среду, 23 октября, местами небольшой дождь и ветрено. Но станет теплее - плюс 11-16 градусов, то есть как было в начале недели. В четверг, 24 октября, преимущественно без осадков, но на пару градусов холоднее. В пятницу и субботу характер погоды существенно не изменится.
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На юге Центрального федерального округа (Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области) чуть снизится температура только к четвергу, днем ожидается 12-17 тепла, а в начале недели было больше 20 градусов. С середины недели начнет портиться погода на севере Поволжья (это Нижегородская, Кировская области). Днем будет только плюс 4-9 градусов, местами осадки в виде дождя, в ночные часы в среду возможен дождь с мокрым снегом.

Зато начнет постепенно улучшаться температура на юге Уральского федерального округа. В Челябинской, Свердловской областях и в Пермском крае уже образовался снежный покров. Снег постепенно начнет таять, но по ночам сохранятся заморозки. Со среды потеплеет и на юге Западной Сибири. Днем в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях - плюс 2-7 градусов, ближе к концу недели плюс 3-8. Ослабеют и ночные морозы: с 5-10 градусов в начале недели до минус 2-4 к концу.

В центральных и южных районах Красноярского края прохладная погода сохранится до конца недели, даже ночные морозы здесь будут усиливаться. В середине недели они достигнут отметки в минус 9-14 градусов, а дневная температура составит только около 0 градусов. Высота снежного покрова в Красноярском крае и Хакасии уже достигает 1-6 сантиметров.

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