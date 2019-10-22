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22.10.2019 23:33
Рубрика: В мире

Кино кончилось

В Голландии отключили серверы, которые поставляли кино и сериалы на 80 процентов пиратских сайтов
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Столичный выпуск № 238(7996)
Российские пользователи, привыкшие не платить за кино, в отчаянии - голландские правоохранители совместно с несколькими организациями по защите авторских прав закрыли серверы, принадлежащие интернет-сервису под названием Moonwalk.

Плеер, который разработали в Moonwalk, использовался на крупных пиратских площадках, ежемесячная аудитория которых составляла почти 90 миллионов человек. Появление таких сайтов, по данным экспертов компании Group-IB, привело к тому, что пользователи перестали скачивать пиратские фильмы и сериалы из торрент-сетей и стали смотреть их в режиме онлайн.

Фото: iStock
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Правда, восстановление работы плеера не займет много времени, уверен Александр Гон, консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет". "Нужно понимать, что пиратские сети состоят из тысяч серверов, и блокировка нескольких из них не окажет должного эффекта на проблему в целом. Скорее всего, доступ к большинству актуальных фильмов и сериалов будет восстановлен в кратчайшие сроки", - считает он.

Пиратские плееры могут быть опасными, добавляет эксперт. "Сайты с пиратским контентом могут заставить пользователя скачать вирус под видом торрент-файла или включить камеру с микрофоном под предлогом просмотра или загрузки фильма. Чаще всего опасным для зрителей является популярный контент - например, такие сериалы, как "Игра престолов", - считает Александр Гон.

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