Российские пользователи, привыкшие не платить за кино, в отчаянии - голландские правоохранители совместно с несколькими организациями по защите авторских прав закрыли серверы, принадлежащие интернет-сервису под названием Moonwalk.

Плеер, который разработали в Moonwalk, использовался на крупных пиратских площадках, ежемесячная аудитория которых составляла почти 90 миллионов человек. Появление таких сайтов, по данным экспертов компании Group-IB, привело к тому, что пользователи перестали скачивать пиратские фильмы и сериалы из торрент-сетей и стали смотреть их в режиме онлайн.

Правда, восстановление работы плеера не займет много времени, уверен Александр Гон, консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет". "Нужно понимать, что пиратские сети состоят из тысяч серверов, и блокировка нескольких из них не окажет должного эффекта на проблему в целом. Скорее всего, доступ к большинству актуальных фильмов и сериалов будет восстановлен в кратчайшие сроки", - считает он.

Пиратские плееры могут быть опасными, добавляет эксперт. "Сайты с пиратским контентом могут заставить пользователя скачать вирус под видом торрент-файла или включить камеру с микрофоном под предлогом просмотра или загрузки фильма. Чаще всего опасным для зрителей является популярный контент - например, такие сериалы, как "Игра престолов", - считает Александр Гон.