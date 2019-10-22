В Госдуме предложили запретить отключать отопление и воду за долги

В Госдуме предлагают законом защитить право людей на отопление, воду и даже в случае коммунальных долгов не отключать их от этих услуг. Соответствующий законопроект внес депутат ГД Алексей Куринный из КПРФ.

В нем предлагается прямо в законе закрепить случаи, когда приостановление подачи воды и отопления невозможно.

В частности, в проекте документа указано, что "не допускается приостановление коммунальной услуги по отоплению (газоснабжению в случае использования газа для отопления в отопительный период), а в многоквартирных домах холодного водоснабжения и водоотведения в случае их неполной оплаты потребителем".

Законопроект призван защитить право людей на жизнь и существование в минимальных приемлемых санитарно-бытовых условиях, говорится в пояснительной записке.