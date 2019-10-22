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22.10.2019 15:30
Рубрика: В мире

В Испании репетируют эксгумацию Франко

Текст: Юрий Когалов
Эксгумация тела испанского диктатора Франсиско Франко - важный исторический момент, и чтобы не допустить никаких накладок, сегодня в мемориальном комплексе "Долина павших" проходит "генеральная репетиция" этого действа. Представителям специально нанятого похоронного бюро предстоит примериться, как они будут вскрывать могилу и поднимать 1,5-тонную надгробную плиту.
Фото: OSCAR DEL POZO / AFP Фото: OSCAR DEL POZO / AFP
Фото: OSCAR DEL POZO / AFP

Правоохранительные органы предприняли беспрецедентные меры для обеспечения безопасности церемонии. Возле входа установлены металлоискатели, всех, кто будет присутствовать при эксгумации, обыщут, заставят сдать мобильные телефоны и другие записывающие устройства. Даже члены семьи не смогут сфотографировать происходящее. При этом над самой могилой Франко натянут ткань, чтобы предотвратить возможную съемку с воздуха - при помощи беспилотников.

Надгробную плиту Франко хотят превратить в произведение искусства

Сама церемония начнется в 10.30 по местному времени 24 октября. На ней будут присутствовать 22 члена семьи Франко (в целях безопасности в "Долину павших" их доставят тремя группами из разных частей Мадрида), министр юстиции Долорес Дельгадо как официальный представитель правительства, настоятель бенедиктинского аббатства, в ведении которого находится мемориальный комплекс, Сантьяго Каррера, коронер, а также четыре-шесть рабочих, которые и будут вскрывать могилу. Надгробную плиту поднимут при помощи целой системы гидравлических домкратов.

Прежде чем перенести останки каудильо на кладбище Мингоррубио, специалист осмотрит гроб, если он окажется слишком поврежден временем, тело, покоящееся в запаянной цинковой конструкции, переложат в другой гроб. Именно от этого момента зависит длительность церемонии, которая может растянуться от одного до трех часов. Кстати, вскрывать эту самую цинковую конструкцию не собираются. Поэтому Дельгадо как главный нотариус пиренейского королевства, засвидетельствует, что останки принадлежат Франко, так и не увидев их, лишь основываясь на заключении, сделанном в 1975 году тогдашним главой Минюста.

Предполагается, что гроб на своих руках потомки генералиссимуса перенесут к вертолету, который доставит тело Франко на кладбище Мингоррубио. Полет займет от 10 до 15 минут, ему предстоит преодолеть 34 километра по прямой. На всякий случай власти подготовили вторую винтокрылую машину, если с первой что-то случится. Однако пока нет уверенности, что погода позволит совершить этот перелет. В этом случае останки диктатора отправятся в очередной последний путь на катафалке.

На Мингоррубио также установлены металлоискатели, сканеры, защита от беспилотников, чтобы предотвратить фото- и видеосъемку. Сама территория кладбища разделена на три зоны. В сам пантеон, где в настоящее время покоится супруга Франко Кармен Поло, доступ получат только министр, родственники, Каррера и священник Рамон Техеро, который проведет поминальную службу по просьбе семьи. Во вторую зону смогут попасть лишь те, кто будет хоронить родственников в этот день. Третья включает в себя зону для журналистов и площадку, где приземлится вертолет.

Примечательно, что могилу Кармен Поло никто не навещал со дня ее похорон, поэтому мавзолей находился в крайне плачевном состоянии. Из 63 тысяч, выделенных на проведение эксгумации и перезахоронения Франко, почти 40 тысяч ушли на ремонт, установку новых решеток на окнах, бронированной двери, различных детекторов. Сама эксгумация обойдется примерно в 11 тысяч, еще около 5 тысяч предусмотрены на ремонт пола в базилике в "Долине павших".

Семье Франко запретили перезахоронить его тело в кафедральном соборе Мадрида

Ранее правительство Испании установило крайний срок проведения эксгумации - 25 октября. При этом уже с 11 октября доступ в "Долину павших" был закрыт. Работы могли быть проведены в любой из дней в этот промежуток. В качестве наиболее вероятных дат назывались 19-22 октября. Однако из-за напряженности в Каталонии после вынесения приговоров ряду влиятельных каталонских политиков этот момент был отложен на несколько дней. И лишь 21 числа, когда стало ясно, что протесты идут на спад, семью, а затем и общественность уведомили о предстоящей церемонии. Это фактически говорит, что ситуация в Каталонии более не требует повышенного внимания Мадрида, а также в преддверии предстоящих 10 ноября досрочных парламентских выборов переключает внимание избирателей на новую тему - самый символический проект премьер-министра Педро Санчеса в его первый, хотя и не полноценный срок правления.

Это была уже третья дата, установленная правительством социалиста Санчеса, для проведения эксгумации и перезахоронения Франко. Его однопартийцы, занимавшие кресло премьера, Фелипе Гонсалес (1982-1996) и Хосе Луис Родригес Сапатеро (2004-2011) также изучали этот вопрос, но так и не смогли перейти к воплощению задуманного. Санчес же заявил о своих планах практически сразу, как пришел к власти. Сначала речь шла о католическом Рождестве 2018 года, затем о 10 июне 2019-го, но противодействие потомков диктатора вынуждало кабмин раз за разом переносить сроки. Однако в итоге Монклоа заручилось поддержкой Верховного суда, а Конституционный отказал внукам Франко в апелляции.

Потомки генералиссимуса в общем-то уже давно смирились с тем, что эксгумация будет проведена и последние их усилия были направлены на то, чтобы их предок был захоронен в кафедральном соборе столицы Альмудена. Но правительство, а затем и суд отказали им в этом из опасений, что в этом случае будет крайне сложно обеспечить безопасность прихожан, а сам собор превратится в место паломничества франкистов.

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