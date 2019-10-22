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22.10.2019 14:17
Рубрика: Власть

В МИД назвали выгоду для Киева от признания Крыма частью России

Текст: Александр Саможнев
Если Киев признает Крым российским, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Россией и Украиной. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Высокопоставленный дипломат раскритиковал предложение Украины "принудительно" устроить переговоры с Россией по установлению морской границы. В этой связи выразил мнение, что под понятием "принудительные переговоры" Киев, по всей вероятности, понимает согласительную процедуру, предусмотренную статьей 298 Конвенции 1982 года. При этом условием применения процедуры является отсутствие нерешенного спора по суверенитету или других прав на территорию. "Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами", - комментирует Руденко.

Фото: Pixabay
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По его словам, вопрос статуса и режима Азовского моря определен Договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года. В соответствии со статьей 1 договора, "Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины". Эта же статья предусматривает, что "Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Сторонами".

Соответственно, действующий двусторонний договор определяет, что разграничение данной акватории возможно только по соглашению сторон. Таким образом, положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в данном случае в принципе не применяются, пояснил заместитель главы МИД РФ.

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