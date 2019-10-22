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22.10.2019 13:20
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Пекине открылась выставка "Китай-Россия: 100 лет - одна улица"

В 2019 году отмечается 70-летие образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", в честь этого 19 октября в Пекинском музейном комплексе "Памятник тысячелетия" открылась выставка "Китай-Россия: 100 лет - одна улица", организованная совместно китайской и российской сторонами.
На открытии выставки выступили ее организаторы. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая На открытии выставки выступили ее организаторы. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
На открытии выставки выступили ее организаторы. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Выставка знакомит с центральными площадями и улицами двух столиц - площадью Тяньаньмэнь и улицей Чанъаньцзе в Пекине и Красной площадью и Тверской улицей в Москве. В экспозиции представлено по 50 фотоснимков с каждой стороны. Они отражают изменения обликов двух столичных улиц за последние сто лет: здания, транспорт, повседневная жизнь, праздники, торжества и т.д. Выставка призвана углубить гуманитарные обмены, укрепить традиционную дружбу народов двух стран, а также содействовать расширению культурных обменов между ними посредством фотоискусства.

На второй день работы выставки, 20 декабря, состоялся семинар, в котором кураторы, организаторы и фотографы двух стран обменялись мнениями об экспозиции. Организаторами мероприятия выступили Всемирный союз фотографов-этнических китайцев, Государственный музей в Москве, Русско-китайский фонд развития культуры, образования и науки и Всемирный центр искусств при музейном комплексе "Памятник тысячелетия". Спонсором выступил Пекинский фонд искусства "Чжунъи".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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