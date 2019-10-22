В Перми презентовали новый бренд химического гиганта

Группа предприятий, объединенная брендом "Метафракс", действительно масштабна. Сегодня предприятия "Метафракс Групп" находятся в России, Австрии, Швейцарии и Южной Корее. Поставки метанола производятся в более чем 60 стран мира. Необходимость создания нового бренда в этих обстоятельствах была насущно необходима. Объединение суббрендов в одну узнаваемую марку - это важный процесс, как с точки зрения маркетинга и единого позиционирования предприятий в разных мировых регионах присутствия, так и с позиции внутренней корпоративной культуры, объединяющей психологии.

- Такое позиционирование понятно как другим игрокам рынка и нашим партнерам, так и каждому сотруднику группы, - сказал на церемонии представления бренда Армен Гарслян. - И ценности, вошедшие в бренд, выбраны не случайно, они действительно отражают суть и особенности деятельности группы.

По его словам, новаторство связано с лидерством в технологии в России и сильным центром научных разработок и рецептур в Австрии. Ответственность говорит о подходе к стратегии бизнеса в целом, системной социальной активности и кадровой политике, меценатских проектах. Устойчивость означает гибкую и взвешенную производственную политику.

Разработку нового бренда провело мультиканальное брендинговое агентство Electric Brand Consultants, специалисты которого за полтора года разработали единую платформу и визуальный язык. Дизайн-направление, на котором в конечном итоге остановилась "Метафракс Групп", носит название "Живая Система". По замыслу создателей бренда, это отражает суть происходящих в компании процессов. В ней производственные и бизнес-процессы представляют собой непрерывную систему взаимосвязей, и с появлением новых элементов в цепочке архитектура группы развивается подобно живой материи, поддерживая экологическую, социальную и деловую среду.

По словам CEO агентства Electric Brand Consultants Бесо Туразашвили, идея живой системы возникла у дизайнеров при наблюдении за химическими процессами и трансформацией молекулярных соединений.

- Ранее мы никогда не работали в сфере химической промышленности, и этот опыт оказался для нас крайне интересным, - сказал он. - Ребрендинг такой компании, как "Метафракс" требовал большой деликатности от всех участников процесса. Бренд уже имел свою историю, множество дочерних компаний, устоявшиеся стандарты визуальных коммуникаций, которые ни разу не корректировались с момента их создания. Такое фундаментальное преобразование могло быть по-разному воспринято сотрудниками и партнерами. Мы рады, что компания подошла к вопросу ребрендинга с достаточным для качественных изменений энтузиазмом, при этом проявив понимание и внимательность во всех нюансах проекта.

Для группы разработан единый wordmark - "Метафракс Групп", который компания утвердила в качестве основного названия всей группы, а также в качестве дескриптора для названий дочерних компаний. В компании намерены зарегистрировать единый товарный знак Метафракс Групп / Metafrax Group /для использования на всех рынках присутствия.

Презентация нового бренда "Метафракс Групп" прошла в рамках Пермского Инженерно-Промышленного форума - 2019. Фото: пресс-служба ПАО "Метафракс".

Названия сбытовых, производственных и сервисных структур группы будут приведены к единому стандарту. Некоторые уже получили новые коммерческие наименования: ООО "Торговый Дом "Метафракс" зарегистрирован как ООО "Метафракс Трейдинг", а швейцарская компания Metadynea Trading действует под новым именем Metafrax Trading International.

Главную производственную площадку - ПАО "Метафракс" - решено выделить в общей структуре бренда, подчеркнув ее роль и основную компетенцию. Таким образом площадка получит новое коммерческое наименование - "Метафракс Кемикалс".

- Единая визуально-смысловая коммуникация позволит привести все структуры нашей группы к единому стандарту, который включает также взаимодействие с партнерами и позиционирование на рынках присутствия. Это важно, поскольку компании, входящие в состав "Метафракс Групп", расположены не только в России, но и в Европе и Восточной Азии. Ребрендинг нашей группы основан на глубинном исследовании отраслевых тенденций и конкурентной среды. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что изменения, связанные с нашим брендом, важны для отрасли в целом, поскольку учитывают ее опыт, - рассказал Сейфеддин Рустамов (Seyfeddin Rustamov), бенефициарный владелец "Метафракс Групп".

Как отметила глава коммуникаций "Метафракс Групп" Мария Коновалова, для единого бренда была сформулирована уникальная философия: "Формирование будущей экологической, социальной и бизнес-среды через ответственное развитие химической отрасли". А миссия заключена в постоянном развитии и создании вокруг себя благоприятной экосистемы для будущего поколения.

- По сути все 15 лет новейшей истории "Метафракса", компания уже развивалась в этом направлении, - подчеркнула она. - Предприятие на самом деле вкладывало очень много в создание вокруг себя благоприятной атмосферы для будущих поколений во всех точках своего присутствия.

Основным цветом нового фирменного стиля стал благородный фиолетовый. По словам Марии Коноваловой, он гармонично сочетает в себе устойчивость и динамичность, символизирует внутреннюю сосредоточенность и трансформацию состояний. В качестве дополнительных цветов были выбраны оттенки зеленого и голубого, а также базовый черный и оттенки серого.

Центральным элементом знака выбрана точка как символ начала и баланса. Она образует круг, который представляет собой единство и целостность, а связи между точками отражают баланс устойчивости и движения. Даже шрифт, созданный в коллаборации с австро-венгерским дизайнером шрифтов Адамом Катием, несет свою нагрузку. Mohol - это рубленный, контрастный шрифт, отражающий синтез технологий, промышленности и искусства.

На предприятиях группы уже началось внедрение нового бренда. На презентации в Перми была установлена видеосвязь с производственными площадками предприятия, рабочие которых уже примерили спецодежду в цветах нового бренда. Отзывы сотрудников - самые положительные. Постепенно все дочерние предприятия придут к полному единообразию. Заводоуправления, цеха, вагоны, автотранспорт, емкости для хранения, упаковка и многое другое получат новое оформление в соответствии со стилем обновленного бренда. Как пояснили на предприятии, это будет происходить поэтапно вместе с вводом новых носителей, что займет несколько лет.

Справка "РГ"

В "Метафракс Групп" входят компании, базирующиеся как в России, так и за рубежом. Среди них площадки, специализирующиеся на производстве синтетических смол - "Метадинеа" (Московская область, Пермский край), Metadynea Austria, метанола и продуктов переработки - ПАО "Метафракс" (Губаха). Также в структуре группы: инженерно-технологический центр "Метафракс", сервисные компании "Метатрансстрой" и "Метафракс-Информ", индустриальный парк "Карболит", трейдинговые компании - "Метафракс Трейдинг" (Пермь), Metafrax Trading International (Швейцария), SamyangMeta Ltd. (Южная Корея). Выручка группы за 6 месяцев 2019 года составила более 29,6 миллиарда рублей.

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