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Рубрика: Происшествия

Угон по справке

В Московской области осудили банду, которая воровала дорогие лизинговые машины
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
22 октября в Московской области была осуждена опасная банда, чьей специализацией был угон дорогих машин прямо из автосалонов Подмосковья. Суд признал почти два десятка человек виновными в создании преступного сообщества, а также в многомиллионном мошенничестве.
Для кражи дорогих машин угонщикам не надо было взламывать замки. Хватало липового договора. Фото: Cookelma / istock Для кражи дорогих машин угонщикам не надо было взламывать замки. Хватало липового договора. Фото: Cookelma / istock
Для кражи дорогих машин угонщикам не надо было взламывать замки. Хватало липового договора. Фото: Cookelma / istock

Кроме непосредственных членов этнической банды приговоры выслушали и их "помощники" - двое бывших сотрудников столичной Госавтоинспекции и четверо работников лизинговых компаний.

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, банда активно работала с января 2015 года.

Схема преступления была примитивна - эти люди просто обманывали сотрудников лизинговых компаний и брали машины из автосалонов Подмосковья

За все время существования группировки в нее входило около 30 человек. Но выделялись Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев и Салман Исмаилов. Эти граждане при поддержке остальных бандитов крали новые дорогие автомобили премиум-класса. Их интересовали внедорожники "Лексус", "Тойота Лэнд Крузер", а также "Мерседесы", БМВ и даже несколько "Тойота Камри".

Фото: Скриншот с YouTube
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Схема преступления, в принципе, была примитивна - эти люди просто обманывали сотрудников лизинговых компаний и брали машины из автосалонов Московской области. Понятно, что без возврата. Потом машины оперативно продавали иностранным гражданам и вывозили за пределы России.

Общий ущерб от деятельности этого преступного сообщества составил больше 40 миллионов рублей. У организаторов аферы на руках были фальшивые документы, хватало и подставных фирм, липовых печатей. Практически все обвиняемые - выходцы из других регионов России, они жили в Подмосковье без регистрации.

- В ходе расследования проведено большое количество экспертиз, - рассказал корреспонденту "РГ" и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Сергей Данилов. - Изучались детализации соединений абонентов более чем по 100 телефонным номерам, осматривались изъятые предметы и документы.

Но вчерашний приговор не первый по этому делу. Трое соучастников уже приговорены к реальному лишению свободы. Девять человек пока находятся в федеральном розыске. Приговором суда 18 соучастникам назначено наказание от 4 лет лишения свободы условно и до 8,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Справка "РГ"

В данной ситуации схема проста. Заключается договор с лизингодателем о приобретении у него машины. Паспорт транспортного средства для постановки машины на учет отдается лизингополучателю. После чего тот вместе с документами и машиной исчезает с горизонта. Истинный собственник машины - лизингодатель - в документах не указывается, и машина продается.

Фото: Александр Корольков
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Похожим способом промышляют и страховые мошенники, которые страхуют машину от угона, потом продают ее своим подельникам, заявляют об угоне и получают страховку. Таким образом особо оборотистым личностям удается угнать одну и ту же машину несколько раз. Недавно таких мошенников при помощи службы безопасности одной из страховых компаний удалось взять.

Понятно, что в таких схемах участвуют только машины премиум-класса. Их проще продать на вторичном рынке за хорошую цену. Ведь и организация такого рода "угонов" стоит немалых денег. По итогам прошлого года как раз в пятерку самых угоняемых среди премиум-класса входили Lexus LX и RX, Mercedes E-class, а также BMW 5 Series и X5.

Популярные у угонщиков автомобили потребительского класса, такие как LADA, Hyundai Solaris и KIA Rio, покидают своих хозяев при помощи более банальных схем со вскрытием замков и запуском двигателя простыми механическими приспособлениями типа "воротка".

Подготовил Владимир Баршев

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