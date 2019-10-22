Может ли учитель выгнать ребенка с урока? Какой штраф положен директору школы за "домашку" на каникулах? Имеет ли право школьник учиться самостоятельно: без педагогов и родителей? В "Российской газете" представили, пожалуй, одну из самых важных и полезных книг для всех участников школьной жизни: "Учителя и ученики: права и обязанности". Ее автор - зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке доктор педагогических наук Любовь Духанина. В книге простым и доступным языком даются ответы на самые острые вопросы, которые волнуют всех. Причем исключительно с опорой на законодательство Российской Федерации.

Даже работа у доски может быть не такой утомительной... Главное - вовремя переключиться. Фото: Виктор Драчев / ТАСС

- Чего мы ожидаем для наших детей? Доступного, качественного образования. И это право закреплено в Законе "Об образовании в РФ", - говорит Любовь Духанина. - Общероссийский народный фронт, фонд "Национальные ресурсы образования" раз в полгода проводят исследования о том, как это право реализуется на практике. И вот что получается: 33% ребят жалуются, что им не хватает глубоких предметных знаний; 24% испытывают на себе неуважительное, необъективное отношение со стороны учителей; 65 процентам учеников элементарно недостает времени, чтобы нормально подготовиться к урокам. А 60 процентов детей говорят, что учебный процесс негативно влияет на их здоровье.

Знает ли школьник, что...

С 6(!) лет он имеет право на самостоятельное совершение мелких бытовых сделок (например, покупку канцтоваров или продуктов), а также распоряжаться карманными деньгами. В этом возрасте он может пойти в школу. С 8 лет - участвовать в детских общественных объединениях.

С 10 лет имеет право дать согласие на изменение своего имени, отчества, фамилии, а также на усыновление или передачу в приемную семью.

В 14 лет ребенок имеет право устроиться на работу. И распоряжаться не только своей зарплатой, но и отпуском - 31 день в году.

В 10-11-х классах может самостоятельно осваивать школьную образовательную программу. То есть заниматься без учителей, родителей, репетиторов, сдавая в школе только контрольные работы и экзамены.

Дело учителей

Целый раздел в книге посвящен разбору конфликтных ситуаций. Из него, например, можно узнать, чем занимается комиссия по урегулированию споров в школе, кто защитит педагога от неадекватных родителей и где искать управу на учеников, которые оскорбляют учителя.

Вот один из самых частых вопросов: "Ученик регулярно сквернословит в адрес одноклассников и учителей. Что можно сделать? Можно ли не пускать на урок или перевести на очно-заочную форму обучения?"

К сожалению, здесь у школы связаны руки. Можно вызвать родителей, сделать выговор и замечания. А вот не пускать на урок ребенка нельзя, это будет нарушать его право на образование. Перевести на иную форму обучения - тоже невозможно. И только если обучающийся достиг 15 лет, можно поставить вопрос о его отчислении.

70 процентов педагогов хотя бы раз подвергались травле

По данным исследования ВШЭ, 70 процентов педагогов хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников. И что особенно тревожно, учителя с тяжелым материальным положением подвергаются буллингу в два раза чаще. Работать в таких условиях никто в педагогических вузах не учит...

- Учительство реально нуждается в колоссальной поддержке. Это и вопрос снижения нагрузки, это и вопрос нехватки кадров, и, конечно, уровень заработной платы. 34 процента учителей отвечают, что они имеют сложности даже с покупкой одежды, - отмечает Любовь Духанина. - 10 процентов учителей работают на две и более ставки. 61 процент - более чем на одну ставку.

Знает ли учитель, что...

Педагог имеет право на ежегодный удлиненный отпуск. Более того, учитель может взять один годичный отпуск раз в 10 лет.

Если работодатель отправляет учителя на курсы повышения квалификации, то обучение для него должно быть бесплатным, с сохранением средней зарплаты и возмещением командировочных расходов.

Если школу присоединяют к другой, это считается реорганизацией, и уволить педагога не могут.

Школа должна создать условия для того, чтобы учитель мог отдохнуть и пообедать - перерыв должен составлять не более двух часов и не менее 30 минут. Или же у учителя должна быть возможность обедать в течение дня, например, на переменах, вместе с обучающимися.

В 2019 году педагоги могут выйти на досрочную пенсию при наличии педагогического стажа в учреждениях для детей не менее 26 лет, в 2020 году - 27 лет, в 2021 году - 28 лет.

65 процентам учеников не хватает времени, чтобы подготовиться к урокам. Фото: Photoxpress

Мама встала у доски

Около 100 тысяч российских школьников не сели за парты в сентябре, потому что их родители предпочли альтернативные формы образования. По данным аналитиков образовательного рынка, количество таких семей каждый год увеличивается вдвое.

В министерстве просвещения приводят более скромные цифры - число детей на семейном и самообразовании из года в год держится на уровне 9-10 тысяч. Растет, конечно, но незначительно. Однако факт остается фактом: семейное обучение набирает обороты. Сдает ли обычная школа позиции?

- Школа перегружена. Учителя задают огромное количество домашних работ, фактически перекладывая задачу обучения на родителей. Мамы и папы занимаются с детьми допоздна. А на уроках педагоги просто проверяют, как ученики "сами" подготовились, - считает омбудсмен в сфере образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. - Есть данные от частных школ, к которым многие семьи прикрепляют своих старшеклассников в форме заочного или самообразования. У них есть полное на это право. И тот факт, что этим правом они пользуются все активнее, говорит только об одном: в стандартах школы есть серьезные проблемы.

- Если ученик идет в школу, государство находит средства на учебники для него, на зарплаты педагогам, оборудование. Если родители занимаются с ребенком дома, они не получают практически ничего. Сегодня только в Омской области действует достаточно справедливая система - средства передаются родителям, исходя из "полного норматива", за исключением денег на промежуточную аттестацию. То есть почти столько же, сколько бы получала школа, - говорит заведующий лабораторией образовательного права Института образования НИУ ВШЭ Семен Янкевич. - Кроме того, закон гарантирует право детей на индивидуальный образовательный трек. Например, на то, чтобы химию и физику можно было посещать в школе, а все остальное изучать дома. Но где вы такое видели?

Семейное образование - штука сложная. Ведь чтобы самостоятельно учить, нужно "перелопатить" кучу литературы, организовывать не только ребенка, но и себя. А как иначе? Есть программа по всем предметам, от русского до физики, и ее надо освоить.

- По закону, если у ребенка есть особые потребности, он может учиться и 12, и 13 лет. А успешный школьник может закончить обучение за 10 или 9 лет. Но нормативных документов, как это организовать, нет до сих пор, - рассуждает заместитель руководителя аппарата Комитета ГД по образованию и науке Алексей Майоров. - Еще один вопрос - учет достижений, полученных учеником за порогом обычной школы. Допустим, ребенок занимается в спортивной: почему бы не поставить ему оценку по физкультуре автоматом? Или засчитывать занятия в музыкальной школе на уроках музыки? Москва в последние годы начала это делать. В других регионах ничего подобного нет. А ведь такая простая вещь разгрузит детей.

Знает ли родитель, что...

Школа не вправе не допустить ребенка до занятий, если он пришел без формы или нарушил другие установленные требования к внешнему виду. Это можно рассматривать лишь как основание для применения мер педагогического воздействия.

Ребенок имеет право учиться в любой российской школе, а не только в ближайшей от его дома. Отказать могут, только если в школе нет свободных мест, которые сначала предоставляются тем, кто живет на закрепленной за школой территории. Информацию о вакантных местах школы должны размещать в открытом доступе.

При приеме в первый класс ребенку не могут отказать из-за того, что он не умеет читать, считать и т.д.

Домашнее задание (в рамках основной образовательной программы) на каникулы нарушает права ребенка на отдых. Если школа задает на каникулы 10 параграфов и 33 задачки из учебника, ее должностные лица могут "заработать" реальный штраф - от 10 до 30 тысяч рублей.

Кто платит за учебник

И на "закуску" - цифра, которая удивит многих: по данным мониторинга ОНФ, школьные учебники покупает каждый третий родитель. И это несмотря на то, что на их закупку регионам выделяются огромные деньги.

- В законе закреплена однозначная норма: учебники бесплатны. То есть гарантия распространилась пока только на две трети наших учеников, - говорит Любовь Духанина. - Покупают дидактические материалы 75 процентов родителей, рабочие тетради - 91 процент. Фактически 50 процентов семей, где есть ученики, тратят деньги на ремонт школы, на бумагу, закупку картриджей. Это говорит о том, что материально-техническую базу российских школ нам еще развивать и развивать.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / ЛЕОНИД КУЛЕШОВ / Ксения Колесникова

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