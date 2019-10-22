В России создадут 65 новых генетических лабораторий к 2027 году

К 2027 году в России появятся 65 новых лабораторий мирового класса, которые будут заниматься генетическими исследованиями. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

На встрече шла речь о реализации нацпроекта "Наука", сообщает пресс-служба Кремля.

Вице-премьер уточнила, что по направлениям, указанным в федеральной программе развития геномных исследований, ключевыми исследовательскими центрами станут Институт Российской академии наук имени Энгельгардта, Курчатовский институт и новосибирские институты, относящиеся к компетенции Роспотребнадзора. В число таких ключевых тем вошли биобезопасность, медицина, промышленная и сельскохозяйственная генетика.

По словам Голиковой, эта программа выходит за рамки нацпроекта "Наука" (окончание которого запланировано на 2024 год). Также предусмотрено создание генетических технологий по 37 направлениям.