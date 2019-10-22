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22.10.2019 11:07
Рубрика: Власть

В России создадут 65 новых генетических лабораторий к 2027 году

К 2027 году в России появятся 65 новых лабораторий мирового класса, которые будут заниматься генетическими исследованиями. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

На встрече шла речь о реализации нацпроекта "Наука", сообщает пресс-служба Кремля.

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Вице-премьер уточнила, что по направлениям, указанным в федеральной программе развития геномных исследований, ключевыми исследовательскими центрами станут Институт Российской академии наук имени Энгельгардта, Курчатовский институт и новосибирские институты, относящиеся к компетенции Роспотребнадзора. В число таких ключевых тем вошли биобезопасность, медицина, промышленная и сельскохозяйственная генетика.

По словам Голиковой, эта программа выходит за рамки нацпроекта "Наука" (окончание которого запланировано на 2024 год). Также предусмотрено создание генетических технологий по 37 направлениям.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство Вице-премьеры Национальные проекты 2019-2024
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