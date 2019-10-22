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22.10.2019 11:55
Рубрика: Экономика

Трудовые мигранты из Таджикистана пройдут отбор и обучение

Текст: Владислав Куликов

Россия будет проводить организованный набор в Таджикистане трудовых мигрантов: граждане пройдут соответствующую подготовку, их проверят на наличие судимости, а также научат говорить по-русски. Это предусмотрено соответствующим соглашением между Россией и Таджикистаном, которое в ближайшее время планируется направить в Госдуму на ратификацию.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Названо число мигрантов в России

Само соглашение об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности в России было подписано весной нынешнего года. Сейчас правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект документа о направлении соглашения в между Россией и Таджикистаном в Госдуму на ратификацию.

"Соглашение между Россией и Таджикистаном направлено на упорядочение трудовой миграции, что отвечает интересам и наших государств в целом, и граждан в частности, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Из Таджикистана будут приезжать уже подготовленные мигранты, прошедшие отбор и проверку трудовых навыков. Также кандидаты будут проходить медицинские комиссии, профессиональную подготовку, обучение русскому языку и основам российского законодательства. При этом предусматривается, что медицинское освидетельствование кандидатов должно проводиться на территории России. Реализация Соглашения будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества наших стран в области трудовой миграции".

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