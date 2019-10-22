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22.10.2019 14:40
Рубрика: Власть

В российские вузы можно будет поступать через интернет

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Александр Корольков
Во вторник глава российского правительства вместе со своими коллегами из Беларуси и Узбекистана принял участие в работе VIII Московского международного форума "Открытые инновации". На второй день дискуссий участники пленарной сессии искали решения для трех дилемм, возникающих при переходе к интеллектуальной экономике.

В нашей стране процессы цифровизации экономики возведены в ранг национальных приоритетов. Финансирование соответствующей программы на срок до 2024 года, напомнил Медведев, предусматривает выделение более 1,6 триллионов рублей.

Фото: iStock
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Цифровые платформы естественным образом уже вошли в повседневную жизнь людей. В этом плане, считает председатель правительства, Россия практически не отстает от передовых государств: "Это наше отчасти сейчас уже конкурентное преимущество, поскольку в нашей стране все это доступно уже трем четвертям жителей, то есть 75 процентов населения могут пользоваться всеми достижениями, связанными с интернет-технологиями".

Со временем цифровых возможностей будет становиться все больше в самых разных сферах. "Мы уже, кстати, работаем над тем, чтобы поступать в российские вузы можно было через интернет", - рассказал Дмитрий Медведев. Для этого проекта отобрано более 50 высших учебных заведения.

Не за горами и переход на электронное голосование на выборах. "Уже пилотные проекты на эту тему реализуются. Есть разные оценки, но очевидно, что все равно так или иначе за этим будущее", - уверен премьер-министр.

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