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22.10.2019 20:23
Рубрика: Общество

Врачам прописали квоту

Валентина Матвиенко предложила увеличить долю целевиков в медвузах
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
Несмотря на постепенное снижение дефицита медицинских кадров, ситуация в этой сфере остается сложной. Ее может исправить увеличение целевого приема в медвузы, заявили во вторник участники заседания Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.
Валентина Матвиенко призвала изменить подходы к медицинскому образованию. Фото: council.gov.ru Валентина Матвиенко призвала изменить подходы к медицинскому образованию. Фото: council.gov.ru
Валентина Матвиенко призвала изменить подходы к медицинскому образованию. Фото: council.gov.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что многие проблемы можно решить, изменив подходы к медицинскому образованию. По ее мнению, в отрасли надо вести мониторинг потребностей во врачах по каждой специальности, чтобы выпускники медвузов не оставались без работы. А сам прием должен стать практически полностью целевым. В этом году, отметила Матвиенко, из 15 тысяч мест, выделенных на целевое обучение, занято чуть более 13 тысяч, "уже на входе регионы потеряли более 1,5 тысяч необходимых им специалистов, целевые места были переданы в общий бюджетный конкурс, но и там есть также нераспределенные места". "С 2020 года доля целевиков должна быть не ниже 70%, эту планку нужно постоянно повышать, довести ее до 90%, а в ординатуре, я полагаю, и до 100%", - считает глава Совфеда. По данным минздрава, сейчас эти цифры составляют соответственно 50% и 72,7%.

Фото: iStock
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова, принимавшая участие в заседании совета, с этим предложением согласна. В ведомстве также считают, что студентов-целевиков должно быть не менее 70%, а ординатура должна быть полностью целевой. Эффективность этой системы в минздраве оценивают в 90% - именно столько выпускников соблюдают условия договора.

Что же касается недобора на целевые места, то министр объяснила это тем, что абитуриенты из регионов стремятся в столицы и крупные города. По этой причине, например, в Магаданской области и на Чукотке незанятыми остались около половины целевых мест. В минздраве предлагают министерству науки и высшего образования вместе подкорректировать процесс выделения квот. Говоря об общей ситуации с медицинскими кадрами, министр сообщила, что с 2014 года число докторов в поликлиниках увеличилось на 6,3 тысячи. Но в целом по стране не хватает порядка 12 тысяч врачей участковой службы.

По словам Скворцовой, сейчас в среднем в год поступают в медвузы около 50 тысяч человек, порядка 27 тысяч - на бюджетные места и 23 тысячи - на платные. Доля бюджетников, по ее мнению, неоптимальна для ликвидации дефицита кадров, ее нужно увеличить до 30-35 тысяч в год.

Еще одна проблема - трудоустройство выпускников. По подсчетам минздрава, работу находят 95,7% специалистов. Но где и какую, в ведомстве не знают. "Для этого нам нужен реестр врачей, чтобы мы могли персонифицированно отследить каждого выпускника. Надеюсь, мы это в ближайшее время сделаем", - сказала Скворцова. Валентина Матвиенко считает, что отслеживать судьбу выпускников должны и ректоры медицинских вузов, как это было в прежние годы. "Сегодня подход такой: выдали дипломы, и все. Поэтому мы даже не имеем достоверной статистики, сколько выпускников медицинских вузов реально идет в сферу здравоохранения, а кто идет в другую сферу", - сказала она. "Государство тратит огромные средства на подготовку одного врача. Это, наверное, самое дорогостоящее обучение. Мы никак не влияем на этот процесс, мне кажется, нужно поменять эту ситуацию и ввести ответственность ректоров вузов за трудоустройство своих выпускников", - заявила глава Совфеда.

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