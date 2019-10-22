Видео: На дне Тихого океана обнаружили затонувший авианосец

Глубоководные исследователи обнаружили в районе атолла Мидуэй на северо-западе от Гавайских островов военный корабль, затонувший во время крупного морского сражения японских и американских войск.

Как сообщает Phys.org, находку совершили члены исследовательского проекта Vulcan Inc., которые используют для поиска затонувших кораблей специально оснащенное судно "Буревестник".

При помощи глубоководных управляемых аппаратов они обнаружили японский авианосец "Кага", который затонул в Тихом океане у атолла Мидуэй. В июне 1942 года там произошло крупное морское сражение, в котором погибли свыше 2000 японских воинов и более 300 американцев.

Тогда было потоплено семь кораблей, пять японских и два американских, и пока из них обнаружен только один. Американские самолеты потопили четыре японских авианосца и крейсер, а также сбили сотни вражеских истребителей.

Считается, что две группы бомбардировщиков нанесли одновременный удар по авианосцам "Акаги", "Кага" и "Сорю". Предположительно, первым был атакован именно "Кага". Это судно затонуло 4 июня. Его нашли спустя 77 лет после тех событий.

"Мы читали о морских боях, мы знаем, что и где произошло, - говорит военный историк Фрэнк Томпсон, участник экспедиции. - Но только когда вы видите эти обломки на дне океана, то начинаете понимать, какова реальная цена войны".

Отставной военно-морской капитан Джек Кроуфорд, которому недавно исполнилось 100 лет, был в числе 2270 выживших на борту уничтоженного японцами авианосца "Йорктаун".

По его словам, он не видит особой ценности в миссиях по поиску потерянных кораблей, если только они не позволят получить какую-то полезную информацию о том, как именно японские корабли пошли ко дну.

При этом Кроуфорд признался, что был бы рад, если бы кто-нибудь достал со дна сейф, в который 77 лет назад он положил свой новенький клинок.