Новости

Осквернившие Вечный огонь в Волгограде не были военными 17:48
Экс-замглаву минэкономики Украины задержали по подозрению в госизмене 17:41
В Нижегородском кремле поймали лисицу 17:40
Названы самые красивые города России для осенних путешествий 17:36
Суд в Польше разрешил выдать России экс-главу НПО "Космос" 17:25
Видео: в Риме роботы сыграли в футбол 17:24
Житель Дагестана заставил жену сделать аборт, узнав пол ребенка 17:19
Диетолог рассказала о самом полезном чае 17:18
Названа стоимость золота, найденного на месте ЧП под Красноярском 17:15
Фонды "Царского Села" пополнились фарфором из Рафаэлевского сервиза 17:14
"Локомотив" обыграл "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА 17:14
Певицу Valentina госпитализировали после избиения в московской клинике 17:06
В Москве откроют горячую линию по качеству овощей и фруктов 17:05
Собянин объявил о новой программе выдачи бесплатных лекарств москвичам-сердечникам 16:56
В Госдуме рассказали, когда Бутина вернется в Россию 16:51
Суд отменил приговор по ДТП на "Славянском бульваре" 16:51
В ОАЭ найдена древнейшая жемчужина мира 16:40
Владимир Путин наградил орденами Шохина и Шмакова 16:35
В Москве проходит встреча премьеров России и Беларуси 16:32
Мосгаз опроверг сообщение о повреждении газопровода на Сколковском шоссе 16:25
Вышел трейлер биографического фильма о вратаре Льве Яшине 16:22
В Москве бюджетные расходы на образование в 2020 году возрастут на 25% 16:13
До разрыва ствола: АК-12 испытали непрерывной стрельбой 16:13
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский" 16:08
Дочь чемпиона "Формулы 1" скончалась от наркотической зависимости 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 17:24
Рубрика: В мире

Видео: в Риме роботы сыграли в футбол

Текст: Нива Миракян (Рим )

В Риме в рамках инновационной ярмарки Maker Faire Roma-2019 состоялся уникальный турнир между роботами, облаченными в футболки сборной Италии и столичного клуба "Рома".

Итальянские футболисты славятся не только хорошей игрой, но красивыми падениями. На ролике видно, как игрок "Ромы" под номером 2, демонстрирует свое "мастерство" не хуже своих профессиональных коллег.

Роботы-футболисты были созданы экспертами римского университета Сапьенца во главе с Профессором Даниеле Нарди совместно со швейцарскими и немецкими специалистами.

В мире Европа Италия РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский"
Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
Число жертв трагедии на дамбе под Красноярском возросло до 17 человек
Количество заключенных в России достигло исторического минимума