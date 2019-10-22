Видео: в Риме роботы сыграли в футбол

В Риме в рамках инновационной ярмарки Maker Faire Roma-2019 состоялся уникальный турнир между роботами, облаченными в футболки сборной Италии и столичного клуба "Рома".

Итальянские футболисты славятся не только хорошей игрой, но красивыми падениями. На ролике видно, как игрок "Ромы" под номером 2, демонстрирует свое "мастерство" не хуже своих профессиональных коллег.

Роботы-футболисты были созданы экспертами римского университета Сапьенца во главе с Профессором Даниеле Нарди совместно со швейцарскими и немецкими специалистами.