Владимир Путин наградил орденами Шохина и Шмакова

Владимир Путин подписал указ о награждениях. Почетный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов стал Героем Труда. Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены председатель ФНПР Михаил Шмаков и глава РСПП Александр Шохин.

Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени будет вручен митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию, главе Донской митрополии РПЦ.

Также президент отметил заслуги старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина - он получит медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Габдулин, в частности, руководил следственной группой по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Гендиректор "WorldSkills Russia" Роберт Уразов удостоен медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.