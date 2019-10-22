Власти Боливии использовали слезоточивый газ против протестующих

Полиция Боливии применила слезоточивый газ против протестующих. Демонстранты собрались в Ла-Пасе перед зданием, где ведется подсчет голосов на выборах главы государства.

Действующий президент Боливии Эво Моралес занимает первое место на выборах президента, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре. По предварительным данным, у Моралеса около 44 процента. Его основного соперника - экс-президента Карлоса Месу - поддержали почти 40 процентов избирателей.

Между сторонниками двух основных кандидатов начались столкновения, полиция была вынуждена применить силу, сообщает издание Pagina Siete.

Чтобы победить в первом туре выборов, кандидату надо набрать более 50 процентов голосов - или минимум 40 процентов, но с отрывом от ближайшего соперника в 10 процентов. В Боливии голосование на выборах является обязательным. Исключение сделано только для несовершеннолетних, людей старше 70 лет и для тех, кто не может явиться по состоянию здоровья. В ряду санкций за отказ от волеизъявления числятся запрет на любые банковские операции на 90 суток, а также невозможность поступить на работу в государственные учреждения.