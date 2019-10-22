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Рубрика: В мире

Власти Боливии использовали слезоточивый газ против протестующих

Полиция Боливии применила слезоточивый газ против протестующих. Демонстранты собрались в Ла-Пасе перед зданием, где ведется подсчет голосов на выборах главы государства.

Фото: Juan Karita / Associated Press
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Действующий президент Боливии Эво Моралес занимает первое место на выборах президента, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре. По предварительным данным, у Моралеса около 44 процента. Его основного соперника - экс-президента Карлоса Месу - поддержали почти 40 процентов избирателей.

Между сторонниками двух основных кандидатов начались столкновения, полиция была вынуждена применить силу, сообщает издание Pagina Siete.

Чтобы победить в первом туре выборов, кандидату надо набрать более 50 процентов голосов - или минимум 40 процентов, но с отрывом от ближайшего соперника в 10 процентов. В Боливии голосование на выборах является обязательным. Исключение сделано только для несовершеннолетних, людей старше 70 лет и для тех, кто не может явиться по состоянию здоровья. В ряду санкций за отказ от волеизъявления числятся запрет на любые банковские операции на 90 суток, а также невозможность поступить на работу в государственные учреждения.

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