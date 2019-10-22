Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ

Для защиты денег граждан, вложенных в страхование жизни, будет создана система, аналогичная той, которая действует в отношении банковских вкладов. Предполагается, что она заработает в России в 2021 году.

Концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни разработал Банк России. Документ уже прошел обсуждение в министерстве финансов. В дальнейшем планируется привлечь к дискуссии профессиональное и экспертное сообщество, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.

В случае банкротства страховщика его обязательства перед клиентом по договору страхования жизни в пределах 1,4 миллиона рублей будут исполнены за счет гарантийного фонда. Он будет формироваться за счет взносов страховых компаний.

Гарантирование инвестиционного дохода, если он предусмотрен договором страхования жизни, устанавливать не планируется, уточнили в ЦБ

Членство в системе станет обязательным для всех страховщиков жизни. Ее администратором станет Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) поддерживают инициативу ЦБ и согласны с тем, что гарантирование повысит доверие граждан к долгосрочному страхованию жизни.

"Мы полагаем, что создание системы гарантирования на рынке страхования жизни может стать одним из первых важных шагов по включению страховщиков жизни в пенсионную систему", - отметил президент ВСС Игорь Юргенс.

Проведенный в июле этого года опрос ВЦИОМ показал, что более половины наших сограждан (53%) выступают за многообразие финансовых инструментов для формирования накоплений после выхода на пенсию, напоминает он. Чаще всего об этом говорят представители молодежной аудитории в возрасте от 18 до 24 лет (65%) и от 25 до 34 лет (62%). Однако рассматривать различные варианты накоплений после выхода на пенсию россияне готовы при гарантии государством сохранности вложенных средств (31%).

Таким образом, введение системы гарантирования, по мнению Юргенса, может стать толчком для того, чтобы гражданам в целях формирования пенсионных накоплений могли быть предложены не только продукты НПФ, но и страховщиков жизни.

Участники рынка также поддерживают идею регулятора.

"В то же время нужно будет провести большую совместную работу по расчету необходимых платежей для формирования фонда и порядку осуществления выплат из него", - добавил гендиректор "Сбербанк страхование жизни" Алексей Леоненко.