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22.10.2019 13:04
Рубрика: Власть

Володин: Средства госбюджета должны поступать в регионы в январе

Текст: Галина Мисливская

Эффективность расходования бюджетных средств должна вырасти в разы, для этого есть ресурсы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во вторник он принял участие в собрании фракции "Единой России", посвященном бюджетному процессу.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Даже этот год показал, что нам много еще предстоит сделать. На конец сентября максимальное количество средств, которые перечислены в регионы и в рамках нацпроектов использованы, составляет около 70%. А минимальное - в пределах 10%", - отметил на собрании фракции спикер Госдумы Вячеслав Володин. Всего 40% средств перечислено на дорожное строительство, добавил он. "Мы с вами понимаем - в октябре в половине наших регионов минусовая температура и работы вести нельзя", - подчеркнул глава ГД.

Причина такого положения дел, как уже неоднократно заявляли в Госдуме, заключается в слишком долгой подготовке документации, из-за которой бюджетные средства в регионы часто поступают лишь в середине года.

"Главный вопрос, который нужно решить до конца года, это повышение эффективности использования бюджетного рубля. Это значит, что деньги должны приходить в регионы в январе, это значит, что нормативная база профильных министерств должна быть сформирована до января, это значит, что все торги должны проводиться в регионах до марта с тем, чтобы уже с апреля начались работы", - заявил Володин. По его мнению, "это повысит эффективность рубля в два-три раза".

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Депутаты совместно с правительством нашли "целый ряд революционных решений, которых никогда раньше не было при рассмотрении бюджета, а сейчас предлагаются", сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков. В частности, нижняя палата намерена рекомендовать правительству до 1 декабря этого года принять все нормативные акты о правилах распределения субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов. А до 1 января 2020 года - заключить соглашения с регионами и предоставлении трансфертов и принять все оставшиеся нормативные акты правительства, необходимые для выполнения бюджета.

Субсидии, субвенции, трансферты и дотации на выравнивание бюджетов планируется распределить уже ко второму чтению законопроекта о бюджете. "Такого еще не было у нас в истории рассмотрения бюджета", - подчеркнул Жуков. По его словам, правительство пошло навстречу парламентариям, соответствующие поручения уже даны.

Такой подход должен стать правилом, уверены депутаты. До 1 декабря, сообщил первый вице-спикер ГД, профильный комитет нижней палаты совместно с кабмином подготовит изменения в бюджетное законодательство для создания условий для доведения до субъектов РФ межбюджетных трансфертов до начала очередного финансового года и о заключении соглашений до начала финансового года (до 1 января - прим. "РГ").

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