Врачи рассказали о лучшей еде после отказа от сигарет

Американские медики перечислили продукты, которые помогают легче пережить отказ от курения. Также они назвали еду и напитки, усиливающие тягу к сигаретам. К последним относятся острая и сладкая пища, а также алкоголь, кофе, чаи, передает La Vanguardia.

Как показало исследование, в рамках которого специалисты больше года наблюдали за состоянием добровольцев с 25-летним стажем курения, легче всего отказ от сигарет переносится, если в рационе много растительной пищи.

Помимо овощей и фруктов медики также порекомендовали употреблять курицу и пасту, пить первое время натуральные соки, минеральную воду. Правильное питание должно подкрепляться регулярными физическими нагрузками, отметили врачи.