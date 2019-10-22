Новости

В Приамурье четыре тысячи военнослужащих подняли по тревоге 08:43
Два человека убиты, четверо пострадали при конфликте в Новой Москве 08:38
СМИ: США и Япония обсудили размещение ракет средней дальности 08:34
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии 08:11
Партия Трюдо лидирует на выборах в Канаде 08:09
Hyundai Grandeur преобразился в новом поколении 08:01
Врачи рассказали о лучшей еде после отказа от сигарет 07:13
В Бразилии тысячи военных привлечены к очистке пляжей от нефти 07:02
Протесты вспыхнули в Боливии после оглашения результатов выборов 06:34
Ученые рассказали, чем опасны занятия футболом 06:22
Трамп сравнил Турцию и курдов в Сирии с дерущимися детьми 06:06
Трамп вновь заговорил о ядерной сделке с Россией и Китаем 06:06
В Хабаровске больше 200 домов остались без тепла из-за аварии 05:55
В Японии амнистированы 550 тысяч человек 05:43
Один человек стал жертвой пожара в Москве 05:40
Военный грузовик сбил демонстранта в Чили 05:20
На Камчатке медведь задрал смотрителя маяка 05:10
Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского 04:55
В Забайкалье предъявили обвинение членам ОПГ, совершившим 17 убийств 04:52
Постпредство РФ порекомендовало НАТО купить учебники по истории 04:42
На Камчатке корабль ТОФ пустил в ход реактивные бомбы 04:31
Бывший депутат Рады обвинил премьера Украины в домогательствах 04:25
В Сахалинском зоопарке загорелся террариум 04:08
Власти Боливии использовали слезоточивый газ против протестующих 03:56
Трампу могут запретить использовать собственность для высоких встреч 03:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
22.10.2019 07:13
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи рассказали о лучшей еде после отказа от сигарет

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские медики перечислили продукты, которые помогают легче пережить отказ от курения. Также они назвали еду и напитки, усиливающие тягу к сигаретам. К последним относятся острая и сладкая пища, а также алкоголь, кофе, чаи, передает La Vanguardia.

Фото: iStock
Японские ученые выяснили, как снизить риск сердечных заболеваний

Как показало исследование, в рамках которого специалисты больше года наблюдали за состоянием добровольцев с 25-летним стажем курения, легче всего отказ от сигарет переносится, если в рационе много растительной пищи.

Помимо овощей и фруктов медики также порекомендовали употреблять курицу и пасту, пить первое время натуральные соки, минеральную воду. Правильное питание должно подкрепляться регулярными физическими нагрузками, отметили врачи.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Помпео: При необходимости Трамп готов применить военную силу против Турции
Постпредство РФ порекомендовало НАТО купить учебники по истории
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Пушков прокомментировал готовность Трампа к войне с Турцией