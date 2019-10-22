Выработка энергии из "чистых" источников вырастет на 50% всего за пять лет

Мировые объемы электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников (ВИЭ), могут вырасти через пять лет на 50%, говорится в докладе Мирового энергетического агентства (МЭА). Это реалистичный прогноз, но рост объемов "зеленой" генерации пока упирается в несовершенство технологий, считают аналитики. В России использование ВИЭ экономически эффективно лишь в районах, географически отдаленных от традиционных источников генерации.

По мнению МЭА, речь идет о росте выработки электроэнергии из ВИЭ (солнце, ветер, биотопливо, геотермальная энергия) на 1200 гигаватт с 2019-го по 2024 год. Такой объем равен всем текущим мощностям США, уточняют в агентстве.

В МЭА считают, что увеличение мощностей на ВИЭ будет обусловлено удешевлением альтернативных источников энергии и госполитикой ряда стран. Заметный рост придется в первую очередь на солнечную энергетику - это 60%. Вопреки общепринятому мнению, главным двигателем внедрения ВИЭ будет коммерческое и промышленное использование, а не установка солнечных батарей на крышах жилых домов.

Несмотря на заявления ряда стран - лидеров "зеленой" электроэнергии (Китай, США, Австралия, Япония, Германия), сейчас выработка ВИЭ не может полностью заместить традиционную генерацию, говорит консультант VYGON Consulting Максим Баранов. По его словам, основные факторы увеличения доли ВИЭ в выработке электроэнергии - это развитие технологий промышленного накопления и хранения энергии (аккумуляторы недолго "живут", утилизировать их вредно для окружающей среды), а также их дороговизна.

"Зеленая" энергетика пока не сможет вытеснить традиционную генерацию

ВИЭ характеризуются непостоянной выработкой электроэнергии, это негативно сказывается на надежности энергоснабжения, указывает ведущий советник департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Олег Колобов. Перерывы в электроснабжении отдельных предприятий могут привести к поломке дорогостоящего оборудования и значительным убыткам, это негативно сказывается и на конкурентоспособности предприятий, добавляет аналитик.

В России развитие ВИЭ сейчас поддерживается в первую очередь для освоения технологий, указывает Колобов. Несколько лет назад были утверждены механизмы поддержки ВИЭ на оптовом и розничном рынках электроэнергии, которые создали стимулы для развития отечественного производства оборудования. Наибольшего прогресса пока удалось достигнуть в солнечной энергетике. Кроме того, реализуется дорожная карта Национальной технической инициативы "Энерджинет" для расширения присутствия российских производителей интеллектуальных энерготехнологий на мировом рынке (приоритет - БРИКС и другие развивающиеся страны).

Внутренний потенциал ВИЭ в России на оптовом рынке до 2035 года - максимум 10 гигаватт, говорит Баранов. В России использование ВИЭ экономически эффективно (без господдержки) пока только на изолированных и удаленных территориях, которые снабжаются энергией за счет сжигания завозимых нефтепродуктов, констатирует Колобов. Потенциал мощностей по производству оборудования для ВИЭ в России оценивается до 1,5 гигаватта в год, говорит Баранов. Без спроса внутри России на это оборудование оно будет востребовано на внешних рынках, считает аналитик.