Выросло число работающих пенсионеров

За последние 15 лет число работающих россиян в возрасте от 60 до 72 лет выросло в полтора раза. Если в феврале 2005 года ­их было 2,7 миллиона человек, то в январе текущего года - 4,1 миллиона. Таковы данные Росстата.

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"Повышение пенсионного возраста объективно увеличивает предложение рабочей силы в возрасте свыше 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, - говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - На первом этапе это не очень высокая цифра, поскольку действуют президентские льготы досрочного выхода на пенсию в первые два года (в 55,5 и 56,5 года, 60,5 и 61,5 года). Но уже сейчас сохранение занятости актуально для более 500 тысяч человек".

По оценке Сафонова, лишь 5-7% людей после выхода на пенсию могут обеспечить безбедную старость, не продолжая работать. При этом далеко не каждый человек старшего возраста, желающий продолжить трудовой путь после выхода на пенсию, имеет возможность реализовать свое желание. И для этого есть объективные причины, в том числе общее снижение численности рабочих мест; сокращение числа вакансий в традиционных отраслях, связанных с массовой занятостью; снижение спроса на рабочую силу со стороны крупных и средних предприятий.

Сами люди зрелого возраста говорят, что главная проблема при трудоустройстве - это приоритет молодым специалистам (так считает 51% участников исследования, проведенного Академией труда и социальных отношений). На втором месте - нехватка рабочих мест (20%), на третьем - отсутствие вакансий по специальности, которой владеет человек (13%).

Главная проблема при трудоустройстве людей старшего возраста - приоритет молодым специалистам

"Безусловно, есть запрет отказывать в приеме на работу по возрасту. Но пока эта норма спящая, поскольку доказать истцу факт возрастной дискриминации практически невозможно", - констатирует Сафонов. В отличие от европейских стран, где в гражданском процессе бремя доказательства отсутствия возрастной дискриминации возлагается на работодателя. Этот опыт можно было бы взять на вооружение, полагает эксперт.

Кроме того, стоит ввести обязательное рассмотрение причин увольнения возрастных работников в особом порядке. Например, по согласованию с советом трудового коллектива, профсоюзной организацией или в рамках трехсторонней комиссии по социальному партнерству на уровне муниципалитета. Если причиной увольнения послужит недостаток квалификации, то таких работников направлять за счет бюджета на дополнительное обучение по согласованной с работодателем программе, продолжает эксперт.

Сафонов также предлагает формировать группы экспертов-советников из числа работников старшего возраста. "Для этого можно было бы внести соответствующие изменения в законы о государственной службе и государственной гражданской службе", - говорит он.

В любом случае дополнительное обучение работников старших возрастов должно быть не частью программы содействия занятости лицам, находящимся под угрозой увольнения, а реновацией профессиональной квалификации старших поколений. Обучение должно происходить постоянно и в системе среднего профессионального и высшего образования.

Сегодня 72 процента пенсионеров продолжают трудиться из-за низкой пенсии, 22 - из-за необходимости содержать других членов семьи. По 14 процентов приходится на тех, кому важно сохранить социальный статус и интерес к профессии. Из-за удобного месторасположения работы и желания избежать одиночества трудятся 13 и 12 процентов пенсионеров соответственно.