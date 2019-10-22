Захарова прокомментировала слова Цукерберга о вмешательстве в выборы в США

Заявления главы и основателя американской компании Facebook Марка Цукерберга о том, что Россия, наряду с Китаем и Ираном, якобы вмешивается в подготовку к выборам в США в 2020 году, являются не чем иным, как типичным фейком. То есть явлением, с которым в социальных сетях борется сам Цукерберг. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем аккаунте в Facebook она процитировала заголовок: СМИ: "Цукерберг считает, что РФ, КНР и Иран вмешиваются в подготовку к выборам 2020 года в США".

"Вот вам и "фейкньюз в соцсетях". Дёшево и сердито", - прокомментировала Захарова.

Отметим, что Цукерберг сделал свое заявление в интервью NBC.

Интересно, что среди комментариев к посту Захаровой есть и предложения о создании собственной социальной сети.

"Мария, а ведь давно ведем разговоры о создании собственной соцсети. Мне кажется, уже пора! Это вовсе не значит - замыкаться в себе. А просто-напросто нормально общаться - без риска репрессий и бана", - написал подписчик Юрий Еременко.