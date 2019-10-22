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Рубрика: В мире

Отпуск на другой планете

Занзибар заманивает туристов национальными парками и песчаными пляжами
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
Туроператоры ожидают открытия чартерного авиасообщения с Египтом, а пока рекомендуют присмотреться к другим африканским направлениям.

О возможном возобновлении чартерных рейсов между Россией и Египтом заговорили накануне предстоящей встречи президента России Владимира Путина с его египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в Сочи на саммите "Россия - Африка". Ранее глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что договоренность о возобновлении чартерной программы существует, и вылеты в Египет могут начаться уже в этом году. Информацию подтвердил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

На первое место по выездному турпотоку из России в Африку вышел Тунис

Пока известно, что российские эксперты обследовали аэропорт Хургады и подписали документ, подтверждающий безопасность воздушной гавани. Для российских туристов будет работать отдельный терминал. Новый терминал в ближайшее время должен открыться и в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Он также, по словам египетских экспертов, будет полностью соответствовать требованиям безопасности российской стороны.

Как улететь в ЮАР, поплавать с акулами и остаться в живых. Читайте через неделю репортаж нашего корреспондента в "Российской газете Неделя". Фото: Александр Кротков.

Отдохнуть в Египте россияне могут и сейчас. Туроператоры предлагают транзитные туры через Беларусь, Казахстан, Латвию или Турцию. Но такие поездки дороже, да и менее комфортны, чем прямой перелет. В итоге Египет привлекательность для туристов потерял. По данным агрегатора Biletix, объем продаж авиабилетов с вылетом в сентябре - ноябре 2019 года туда-обратно в Египет остался на уровне 2018 года и в 4,8 раза ниже, чем в аналогичный период 2017 года.

"Продажи в Египет в самостоятельном сегменте продолжают падать и остаются на крайне низком уровне", - отмечают эксперты. Сейчас на первое место по выездному турпотоку из России в Африку вышел Тунис. В 2018 году эту страну посетило 632 тысячи россиян. По сравнению с 2017 годом поток вырос на 18%.

Между тем на континенте и другие интересные направления. Например, Южная Африка. В 2018 году ЮАР посетило всего 349 россиян. Но по сравнению с 2017 годом поток вырос в 2,6 раза. А в перспективе увеличится еще, спрос на экскурсионную экзотику растет, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Своеобразным символом такой экзотики на российском рынке уже стала Танзания. Это самая большая страна в Восточной Африке, сочетающая пляжи с белоснежным песком острова Занзибар, озера, вулканы и национальные парки с горой Килиманджаро и тысячами экзотических животных и птиц на материковой части. Кроме того, для российских туристов в Танзании действует облегченный визовый режим. Виза оформляется прямо в аэропорту. Хотя такой отдых нельзя отнести к разряду самых доступных, интерес к Танзании растет. В 2018 году в стране побывало почти 10 тысяч россиян. По сравнению с 2017 годом турпоток увеличился в 4 раза.

Чем объясняется китайский интерес в Африке

Особенно привлекательны для туристов сафари-туры в Африку. Туроператоры даже предлагают специальные программы по заповедникам и нацпаркам, где путешественники могут понаблюдать за африканскими животными в естественной среде обитания.

Если тренд на поиск новых направлений будет укрепляться, туристы из России обратят больше внимания и на такие африканские страны, как Кения, Замбия, Сьерра-Леоне, считают туроператоры. Пока в них едут единицы, но Африка дает возможность отправить путешественника "в тур на другую планету". У Африканского континента на российском туристическом рынке большое будущее, считают специалисты.

В мире Африка Экономика Туризм
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