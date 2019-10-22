Засуха и голод убили 55 слонов за два месяца в Зимбабве

С начала сентября в крупнейшем зимбабвийском национальном парке Хванге из-за засухи и голода погибли 55 слонов. Тела некоторых из животных были найдены в радиусе 50 метров от водоемов: они умерли, так и не дойдя до воды. Об этом сообщает представитель местного управления по вопросам дикой природы Тинаше Фараво.

Жажда заставляла многих слонов не только проходить огромные дистанции в поисках живительной влаги, но и вторгаться на территорию людей, что нередко заканчивалось гибелью и для зверей, и для человека. Так, по словам Фараво, один слон убил мужчину, в чей сад он пробрался, чтобы попить воды.

У плачевного положения слонов есть две главные причины, считает Фараво. Первая: национальный парк Хванге по своей вместимости рассчитан только на 15 тысяч этих животных, а их там - целых 50 тысяч! Вторая: у правительства не хватает средств для того, чтобы помогать дикой природе. "Вот почему мы просим разрешить нам торговать слонами, чтобы мы могли собрать деньги на обеспечение их безопасности и на продовольствие. Но так называемые защитники природы осуждают нас", - посетовал Фараво.

Страшная засуха обрушилась на Зимбабве в октябре 2018 года, сильно ударив по урожаю и водным запасам. По данным отчета ООН, более 2 миллионов жителей страны голодают, а к 2020 году треть населения будет нуждаться в продовольственной помощи.