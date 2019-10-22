Зеленский привел во власть очередного комика

Президент Украины Владимир Зеленский назначил известного в прошлом деятеля КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны "по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса". Первое, чем намерен заняться ветеран эстрады, - рассказывать землякам в непринужденной форме о том, как хорошо живет Украина без Донбасса.

Назначение Сивохо во многом логично и непротиворечиво: он родился и учился в Донецке, и всесоюзную славу получил в команде Донецкого политехнического института. К тому же, Сивохо оставался одним из последних узнаваемых на Украине комиков, который до сих пор не был трудоустроен Зеленским в исполнительной или законодательной власти, и здесь глава государства показал себя настоящим другом и благодарным учеником.

Но на этом рационализм кадровой политики Зеленского заканчивается. Во-первых, повторим, что речь идет всего лишь о должности советника секретаря СНБО, то есть о человеке без каких-либо полномочий. Во-вторых, Сивохо не будет первым или единственным представителем Донбасса в верхах: его непосредственный руководитель, секретарь СНБО Алексей Данилов - уроженец Красного луча, недоброй памяти мэр Луганска и губернатор области. Покинувший со скандалом Донбасс еще при Ющенко, и долго подвизаясь в Киеве на второстепенных ролях, после начала гражданского конфликта Данилов одобрил бомбежки малой родины и смерть своих земляков, а сейчас призывает к полной изоляции народных республик. Не совсем понятно, какую конструктивную повестку может предложить Сивохо подобному персонажу.

Впрочем, есть большие сомнения и в том, что Сивохо понимает нужды жителей Донбасса и саму природу гражданского конфликта. Он слишком давно, задолго до войны покинул Донецк, и в своем киевском периоде творчества неоднократно и несправедливо осмеивал "донецких", внеся посильную лепту в процесс их дегуманизации украинскими националистами. Именно поэтому его происхождение не сыграло никакой роли в ходе парламентских выборов: баллотируясь от "Слуги народа" в Донецкой области, Сивохо сенсационно занял всего лишь третье место в прифронтовом округе, что иллюстрирует реальный уровень его популярности, узнаваемости и актуальности для бывших земляков.

"Я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы с Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", - написал Сивохо в своем Facebook, но никакой конкретики не изложил. Единственной, ранее озвученной им инициативой, было создание специального русскоязычного телеканала, который будет вещать на "неконтролируемую территорию" некую "объективную картину" происходящего на Украине. Нужно напомнить, что сама по себе эта затратная идея не оригинальна - о недостатке агитации и пропаганды "украинских ценностей" на востоке страны в "команде Зе" заявляли еще весной. И здесь есть смешной момент: Зеленский и Сивохо до сих пор не знают, что в республиках продолжают работать украинские телекоммуникационные компании, и все желающие могут смотреть "объективные украинские телеканалы" в интернете и читать сетевые СМИ не опасаясь наказания. Точно так же вещают в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей" украинские новостные радиостанции.

Таким образом, жители Донбасса прекрасно осведомлены о жизни на Украине из первоисточников, но это никак не способствует росту "проукраинских" настроений в регионе. Справедливо будет предположить, что назначение имеет целью получение бюджета (финансирование СНБО в этом году увеличено в семь раз - прим. "РГ"), эффективность освоения которого невозможно будет оценить объективно. Но то, что Сивохо и Зеленский продолжают воспринимать жителей Донбасса как отставших в развитии героев своих пародий, говорит про обоих больше, чем все их слова о мире. Поэтому в Донецке и Луганске не сочли нужным комментировать назначение комика на их "направление".

Между тем

В кабинете министров Украины появился первый смельчак, открыто признавший себя "дебилом". Об этом не без гордости заявил министр экономики Тимофей Милованов, бравирующий тем, что в принципе не читает книг. "Я никогда не скрывал, что я дебил. Шучу, конечно же", - заявил Милованов. Так он прокомментировал аналогичную оценку, данную ему Игорем Коломойским: "Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил", - заявил ранее олигарх. Причиной стало то, что Милованов назвал экс-главу НБУ Валерию Гонтареву "выдающимся реформатором", чей конфликт с олигархом ухудшает инвестиционный климат на Украине.