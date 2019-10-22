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22.10.2019 19:19
Рубрика: Спорт

Зачет по немецкому

"Зенит" в гостевом матче Лиги чемпионов сыграет с "Лейпцигом"
Текст: Илья Зубко (Москва - Лейпциг)
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
Питерский "Зенит" в среду вечером проведет свой третий матч группового этапа Лиги чемпионов. "Сине-бело-голубые" на выезде сыграют против одного из сильнейших клубов Германии, "РБ Лейпциг".
До матча с "Лейпцигом" питерский клуб шел на групповой стадии Лиги чемпионов без поражений. Фото: Петр Ковалев/ТАСС До матча с "Лейпцигом" питерский клуб шел на групповой стадии Лиги чемпионов без поражений. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
До матча с "Лейпцигом" питерский клуб шел на групповой стадии Лиги чемпионов без поражений. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Действующий чемпион России прошел стартовый отрезок по гроссмейстерскому графику, составленному еще Валерием Лобановским, - ничья в гостях с "Лионом" и победа над "Бенфикой" дома. Это позволило команде Семака на пару с французами возглавить таблицу группы. Матч с португальцами, к слову, многие эксперты назвали лучшим в сезоне. Но тогда они еще не видели, какой разнос "Зенит" устроил прямому конкуренту за лидерство в Премьер-лиге "Ростову" - 6:1 с хет-триком Артема Дзюбы в минувшую субботу наглядно показали, что питерцы сейчас в полнейшем порядке. Так что в Лейпциг команда отправилась на кураже и в отличном настроении. Когда все получается, тут уже о гостевой ничьей как о хорошем результате не думается - можно и на победу замахнуться. Тем более что с турнирной точки зрения сдвоенные матчи с "Лейпцигом" в третьем-четвертом турах могут оказаться ключевыми. Обыгрывай два раза немцев, и можно праздновать выход в плей-офф досрочно.

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Понятно, что сказать куда проще, чем сделать. И те же букмекеры считают хозяев явными фаворитами предстоящего матча. Ставки на победу "РБ Лейпциг" принимают с коэффициентом 1 к 1,6, тогда как на выигрыш "Зенита" всего лишь 1 к 5,7. В ничью эксперты тоже не особо верят - вероятность 1 к 4,5. На чем основан этот скептицизм в отношении российского клуба, логикой объяснить трудно. Питерцы в отличной форме, показывают содержательный и результативный футбол, а пара форвардов Дзюба - Азмун способна навести шороха где угодно. "Лейпциг" же, напротив, сейчас заметно просел.

Питерцы в отличной форме, показывают содержательный футбол, а пара форвардов "Зенита" Дзюба - Азмун способна навести шороху где угодно

"Быки", как еще называют эту команду, выдали бодрый старт в бундеслиге, но в последний раз они побеждали уже месяц назад - 21 сентября в гостях был повержен "Вердер" 3:0. Дальше - два поражения, в том числе и в Лиге чемпионов дома от "Лиона" (0:2), и две ничьих. За счет того, что остальные команды из верхней части таблицы тоже теряют очки, "Лейпциг" остается в обойме претендентов на титул в бундеслиге. "Быки" идут в чемпионате пятыми, но от лидирующей "Боруссии" из Менхенгладбаха их отделяет всего очко. Тем не менее главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн признал на днях, что команда переживает не самый удачный период.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Матч пройдет на "РБ Арене", некогда самом большом стадионе Германии. Когда-то он носил имя "Центральный" и вмещал 100 тысяч человек. После реконструкции здесь установлено чуть меньше 45 тысяч кресел.

Кстати, для "сине-бело-голубых" это уже не первый визит на "РБ Арену". В сезоне 2017/18 именно "Лейпциг" выбил "Зенит" из Лиги Европы - домашний матч 1/8 финала немцы выиграли 2:1, а в Питере дело закончилось ничьей - 1:1. Бывала здесь недавно и сборная России - в товарищеском матче в ноябре 2018-го команда Станислава Черчесова уступила Германии 0:3. Опыт посещения Лейпцига нашими футболистами, как видим, не слишком удачный. Но пока он слишком скромный, чтобы говорить о какой-то тенденции и тем более на эту тему комплексовать.

Отметим также, что помимо матча с участием "Зенита" сегодня в рамках Лиги чемпионов пройдет еще несколько важных встреч. Финалист прошлого розыгрыша "Аякс", за который теперь регулярно забивает бывший спартаковец Квинси Промес, принимает "Челси". Клуб из Амстердама очков еще не терял, тогда как лондонцы успели проиграть в гостях "Валенсии". Еще одним хитом вечера станет битва в Милане, где "Интер" встречается с дортмундской "Боруссией". После сенсационной домашней ничьей со скромной "Славией" итальянцам нужна только победа, чтобы остаться в обойме, ведь в эту же группу попала "Барселона".

Где будем смотреть

23 октября, среда

Матч ТВ

19.55 "РБ Лейпциг" (Германия) - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция.

21.50 "Интер" (Италия) - "Боруссия" Д (Германия). Прямая трансляция.

Матч! Футбол-1

19.55 "Аякс" (Нидерланды) - "Челси" (Англия). Прямая трансляция.

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