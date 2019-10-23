Актриса Ольга Будина: Наши спектакли - ручной работы

В Москве с 26 по 28 октября пройдет пятый фестиваль любительских семейных театров "Сказка приходит в твой дом". Все эти годы президентом фестиваля является популярная актриса Ольга Будина.

Ольга Будина: Это единственный в мире фестиваль подобного рода, и мы рады, что число его участников постоянно растет. География форума - от Кипра до Петропавловска-Камчатского. В фестивале принимают участие не только семьи и школы, но и интернаты, и детские дома. В семейные любительские театры вовлечено сегодня более 10 тысяч. Среди старожилов - театральные семьи из Беларуси и Турции.

Условия участия в нашем театральном форуме довольно лояльные: главное, чтобы спектакль был поставлен внутри семьи и чтобы на сцене присутствовало как минимум два поколения родственников. Это - родители, дети, дяди, тети, бабушки, дедушки, племянники... Моему сыну 15 лет, и я озабочена тем, в какой среде воспитываются дети. Мы же своим фестивалем создаем позитивную атмосферу.

У вас наверняка уже появились свои традиции?

Ольга Будина: В первый день фестиваля в Академии акварели и изящных искусств народного художника России Сергея Андрияки идут представления, которые оценивает жюри. Спектаклей в этот раз 27, они длятся не более 15 минут. Это спектакли ручной работы, когда профессионалы сидят в зале, а любители играют на сцене.

У фестиваля появилась номинация в честь 200-летия со дня рождения Александра Пушкина

Второй день мы обычно проводим в Театральном институте имени Бориса Щукина, его легендарные педагоги проводят мастер-классы, день завершается показом студенческих работ. А итоги мы подводим на третий день в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац.

У фестиваля каждый год особая тема.

Ольга Будина: В этот раз она связана с Годом театра, у нас даже есть номинация: "Лучшее воплощение классической драматургии". Наши участники сами придумывают пьесы - сюжеты берут из жизни.