Вот главные моменты из интервью председателя СКР. В Следственном комитете работают мобильные группы из высококвалифицированных криминалистов. Трудятся 24 часа в сутки посменно и при получении оперативной информации немедленно вылетают в любую точку не только Российской Федерации, но порой даже в "горячие точки" за ее пределами.

На вооружении следователей более 450 передвижных криминалистических лабораторий. В этом году будут приобретены еще 11 таких лабораторий.

Сегодня криминалисты способны обнаружить все возможные следы преступления. Это позволяет нам раскрывать преступления, совершенные много лет назад. Поэтому сегодня в России раскрываемость убийств - 96,6 процента, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, - 98,2 процента, изнасилований - 98,9 процента.

В СК есть единый ДНК-учет. По мнению Бастрыкина, возможности ДНК-исследований следов, оставленных на месте происшествия, сейчас играют ключевую роль в раскрытии и расследовании преступлений. Эксперты Следственного комитета накопили богатый опыт выделения генотипа в следах, содержащих микроколичества биологического материала преступника. Например, в потожировых следах рук на веревках, одежде и других непригодных для традиционной дактилоскопии поверхностях.

Бывает, что спустя многие годы генетические следы, изъятые с места преступления, совпадают с данными конкретного человека, проходящего по другому уголовному делу. В этом году в результате проверок по ДНК-учетам установлена принадлежность следов по 182 преступлениям.

За шесть месяцев этого года в Криминалистическом центре изучили более 1300 уголовных дел и более 450 материалов проверок по заявлениям об исчезновении граждан. Криминалисты нашли совпадение ДНК-профилей неизвестных преступников по 25 нераскрытым преступлениям. Их задержание - вопрос времени.

Александр Бастрыкин: Главный в раскрытии преступлений — эксперт. Фото: Предоставлено СКР

Следователи и криминалисты смогли найти виновного в изнасиловании и убийстве в 2003 году 16-летней девушки в Костромской области. Результаты молекулярно-генетической экспертизы обнаруженных на месте преступления биологических следов подтвердили причастность к преступлению местного жителя, уже отбывающего наказание. За убийство девушки он недавно получил 23 года лишения свободы.

С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте "РГ".

В Следственном комитете умеют работать с памятью свидетелей и потерпевших. Так, в этом году были проведены различные мероприятия по активизации памяти в отношении 264 свидетелей и потерпевших, в том числе 110 несовершеннолетних. Например, в Ленинградской области по уголовному делу об убийстве провели мероприятия по активизации памяти нескольких свидетелей и потерпевшей с целью уточнения описания внешности причастных к совершению преступления. С их слов составили портрет одного из исполнителей преступления, который в дальнейшем опознан по фотографии.

Когда речь идет о коррупционных делах, эксперты проводят фоноскопические, компьютерно-технические, судебно-экономические и другие исследования. Например, в Липецкой области сотрудники МРЭО УГИБДД УМВД России оснастили компьютеры специальной программой, которая вводила в экзаменационные билеты на получение водительских прав верные ответы вне зависимости от того, какие кнопки нажимали испытуемые. Экспертами Криминалистического центра СК России программное обеспечение было обнаружено.