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23.10.2019 08:29
Рубрика: Происшествия

Преступник всегда оставляет следы

Александр Бастрыкин рассказал о работе самого закрытого подразделения Следственного комитета - Криминалистического центра
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 239(7997)
Вот главные моменты из интервью председателя СКР. В Следственном комитете работают мобильные группы из высококвалифицированных криминалистов. Трудятся 24 часа в сутки посменно и при получении оперативной информации немедленно вылетают в любую точку не только Российской Федерации, но порой даже в "горячие точки" за ее пределами.
На вооружении современных криминалистов находится уникальная техника. Фото: РИА Новости www.ria.ru На вооружении современных криминалистов находится уникальная техника. Фото: РИА Новости www.ria.ru
На вооружении современных криминалистов находится уникальная техника. Фото: РИА Новости www.ria.ru

На вооружении следователей более 450 передвижных криминалистических лабораторий. В этом году будут приобретены еще 11 таких лабораторий.

Сегодня криминалисты способны обнаружить все возможные следы преступления. Это позволяет нам раскрывать преступления, совершенные много лет назад. Поэтому сегодня в России раскрываемость убийств - 96,6 процента, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, - 98,2 процента, изнасилований - 98,9 процента.

Фото: Елена Елисеева/РГ
Криминалисты показали гаджеты, с помощью которых раскрывают убийства

В СК есть единый ДНК-учет. По мнению Бастрыкина, возможности ДНК-исследований следов, оставленных на месте происшествия, сейчас играют ключевую роль в раскрытии и расследовании преступлений. Эксперты Следственного комитета накопили богатый опыт выделения генотипа в следах, содержащих микроколичества биологического материала преступника. Например, в потожировых следах рук на веревках, одежде и других непригодных для традиционной дактилоскопии поверхностях.

Бывает, что спустя многие годы генетические следы, изъятые с места преступления, совпадают с данными конкретного человека, проходящего по другому уголовному делу. В этом году в результате проверок по ДНК-учетам установлена принадлежность следов по 182 преступлениям.

За шесть месяцев этого года в Криминалистическом центре изучили более 1300 уголовных дел и более 450 материалов проверок по заявлениям об исчезновении граждан. Криминалисты нашли совпадение ДНК-профилей неизвестных преступников по 25 нераскрытым преступлениям. Их задержание - вопрос времени.

Александр Бастрыкин: Главный в раскрытии преступлений — эксперт. Фото: Предоставлено СКР

Следователи и криминалисты смогли найти виновного в изнасиловании и убийстве в 2003 году 16-летней девушки в Костромской области. Результаты молекулярно-генетической экспертизы обнаруженных на месте преступления биологических следов подтвердили причастность к преступлению местного жителя, уже отбывающего наказание. За убийство девушки он недавно получил 23 года лишения свободы.

С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте "РГ".

В Следственном комитете умеют работать с памятью свидетелей и потерпевших. Так, в этом году были проведены различные мероприятия по активизации памяти в отношении 264 свидетелей и потерпевших, в том числе 110 несовершеннолетних. Например, в Ленинградской области по уголовному делу об убийстве провели мероприятия по активизации памяти нескольких свидетелей и потерпевшей с целью уточнения описания внешности причастных к совершению преступления. С их слов составили портрет одного из исполнителей преступления, который в дальнейшем опознан по фотографии.

Когда речь идет о коррупционных делах, эксперты проводят фоноскопические, компьютерно-технические, судебно-экономические и другие исследования. Например, в Липецкой области сотрудники МРЭО УГИБДД УМВД России оснастили компьютеры специальной программой, которая вводила в экзаменационные билеты на получение водительских прав верные ответы вне зависимости от того, какие кнопки нажимали испытуемые. Экспертами Криминалистического центра СК России программное обеспечение было обнаружено.

Происшествия Преступления Криминал Власть Работа власти Судебная система Правительство Следственный комитет
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