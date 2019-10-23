Александр Бастрыкин выслушал граждан и наказал своих подчиненных

Большими проблемами для некоторых подчинённых закончился личный прием граждан, который провёл Александр Бастрыкин. Делал он это не один, а со своим заместителем Игорем Красновым и руководителями нескольких подразделений центрального аппарата. А ещё на приём позвали тех начальников и сотрудников, у которых были дела, на которые жаловались люди.

- Всего главой СК и сотрудниками ведомства было принято более десяти человек, которые приехали из Москвы, Московской, Ростовской, Свердловской областей, Адыгеи, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,- рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

Большая часть жалоб касалась волокиты при расследовании уголовных дел. Некоторые были не согласны с результатами судебно-медицинских экспертиз.

Петренко рассказала про жителя Московской области, который приехал с жалобой на следователей СК России, которые занимались делом о гибели его невестки - она скончалась после пластической операции в частном медицинском центре. По словам заявителя, почти три недели следственные действия не проводились, в медицинском центре не изъята необходимая документация, не направлены на экспертизу лекарственные препараты, которые вводили потерпевшей. Отец погибшей был сотрудником полиции, который лично спас людей из горящего автобуса. После его смерти заявитель фактически заменил девушке отца, и ее гибель - огромная трагедия для всей семьи. Без мамы остались двое детей.

Александр Бастрыкин жестко раскритиковал работу своих подчиненных в Московской области и принял решение о передаче уголовного дела в центральный аппарат СК России.

Ещё одна гражданка из Москвы приехала на приём с жалобой по уголовному делу о розыске ее мужа. В 2016 году мужчина выехал из столицы в Пермский край по работе и пропал. Женщина подозревает, что к исчезновению супруга имеют отношение его партнеры по бизнесу. Но следователи, которые занимались этим делом, по мнению женщины, не отработали всех версий и не установили причастных к исчезновению мужа. Тело мужчины до сих пор не обнаружено. Александр Бастрыкин принял решение передать уголовное дело в центральный аппарат.

Еще одна жительница Москвы на приеме рассказала о том, что ее муж - горный инженер - был приглашен в Краснодарский край для работ на трубопроводе. Но трудовые отношения с мужчиной не были оформлены документально. В феврале 2019 года мужчина погиб на рабочем месте от удара электрическим током. Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, подозреваемым по которому стал мастер микротоннельного комплекса. Родственники погибшего считают, что к уголовной ответственности надо привлекать руководство компании. Александр Бастрыкин принял решение о передаче дела также в центральный аппарат.

Две жительницы Свердловской области пожаловались на волокиту следователей при расследовании дела об убийстве их дочерей на склоне горно-спортивного комплекса. Убийца расстрелял девушек и скрылся. До сих пор не установлена его личность и неясен мотив преступления. Женщины считают, что криминалисты СК России плохо осмотрели место происшествия, а следователи не изучили записи с камер видеонаблюдения. Александр Бастрыкин поручил в течение месяца разобраться в ситуации и доложить о результатах.

Жители Адыгеи рассказали об обстоятельствах гибели своего родственника и выразили несогласие с выводами следствия о том, что мужчина мог сам себя ранить из огнестрельного оружия. Заявитель уверен, что смерть брата носит криминальный характер. Александр Бастрыкин принял решение о передаче дела следственным органам Северо-Кавказского федерального округа СК.

Заявительница из Ростовской области рассказала главе СК о том, что ее сын работал на сухогрузе. В марте 2015 года на Каспии десять членов экипажа отравились из-за проведенных на судне работ с применением пестицида-газа "фосфин". Из-за отравления её сын скончался в больнице. Женщина посетовала, что дело расследуется уже 4 года, обвинение предъявлено капитану судна, но в суд так и не отправлено.

Заявительница считает, что к уголовной ответственности должны быть привлечены сотрудники компании, которой принадлежало судно, отвечающие за охрану труда и безопасность. Александр Бастрыкин раскритиковал работу Южного следственного управления на транспорте и поручил следователям центрального аппарата заняться этим делом.

Жительница Ханты-Мансийского округа рассказала, что в 2018 году ее супруга нашли с огнестрельным ранением. С тех пор прошло полгода, в уголовном деле нет подозреваемых. Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки провести необходимые работы и доложить результаты в течение двух недель.

По итогам приема Александр Бастрыкин назначил несколько служебных проверок, на время проведения которых следователи, криминалисты и их руководители будут отстранены от исполнения служебных обязанностей, - объяснила Светлана Петренко.