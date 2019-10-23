Алексей Кубрин - о форуме по случаю 20-летия Союзного государства

В Москве 9-10 декабря пройдет научно-практическая конференция на тему "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы", посвященная 20-летию подписания Союзного договора между Беларусью и Россией.

О том, какова цель форума и какие вопросы будут обсуждать его участники, нам рассказал заместитель Госсекретаря Союзного государства - член Постоянного Комитета Алексей Кубрин.

- Это первая подобная конференция, - пояснил наш собеседник, - и ее проведение очень логично: ровно два десятилетия минуло со дня подписания Союзного договора, наступило время не только подвести итоги, но и наметить перспективы дальнейшего нашего развития. Естественно, в юбилейный год мы заинтересованы максимально привлечь внимание общественности к вопросам строительства Союзного государства.

По словам заместителя Госсекретаря, многие россияне и белорусы, особенно в приграничных районах, по ряду вопросов воспринимают Союзное государство как единое целое. Уже не вызывают никаких трудностей и воспринимаются как должное поездки друг к другу в гости, на учебу, на лечение...

- Нам кажется, - отметил Кубрин, - это серьезный положительный эффект. Но интенсивная работа в рамках Союзного государства на этом не останавливается. Много внимания и усилий требуют прежде всего вопросы экономики, создания крупных промышленных структур, вопросы сближения законодательств, социальной политики, сотрудничества в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и преступностью, тема молодежи...

Все эти проблемы планируется обсудить на "круглых столах", которые пройдут в рамках конференции. Ожидается, что в работе столь масштабной конференции примут участие представители всех ветвей власти Беларуси и России, политики, эксперты, представители науки, образования, культуры, общественных объединений и интеграционных структур.

Наступило время не только подвести итоги, но и наметить перспективы

Уровень участников будет высоким.

- Если приедут гости из Академии наук - это будет уровень вице-президентов и академиков, если из силовых структур - уровень руководителей, парламентарии будут представлены руководителями комитетов, предприятия - генеральными директорами и их заместителями, - отметил Алексей Кубрин.

Особое внимание на конференции будет уделено проблемам молодежи - эту тему планируют обсудить на отдельной сессии.

- Это - будущее Союзного государства, - пояснил Кубрин. - Ведь не секрет, что в 90-е годы данное направление было серьезно упущено, и мы сейчас вынуждены исправлять допущенные ошибки. Важно создать системный подход. Например, в Беларуси функционируют соответствующие молодежные структуры, сохраненные еще со времен Советского Союза, аналогичные сейчас создаем и мы, уделяя этому все больше внимания.

Как отметил наш собеседник, тут необходимо не просто говорить о молодежи, а учитывать сочетание опыта, накопленного в свое время в СССР, и огромного количества вновь открывшихся факторов поведения, свойственных современным молодым людям.