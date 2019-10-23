Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2019 г. N 2430-р г. Москва "О присуждении в 2019 году премии Правительства Российской Федерации "Душа России" за вклад в развитие народного творчества

1. Присудить в 2019 году премии Правительства Российской Федерации "Душа России" за вклад в развитие народного творчества в размере 100 тысяч рублей каждая:

а) в номинации "Народная музыка":

Гуторову Евгению Васильевичу, дирижеру заслуженного коллектива народного творчества ансамбля русских народных инструментов "Жалейка" государственного бюджетного учреждения культуры "Белгородский государственный центр народного творчества", г. Белгород, Белгородская область;

Шаты Ольге Валерьевне, дирижеру народного коллектива городского оркестра русских народных инструментов муниципального учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 1" муниципального образования городского округа "Ухта", г. Ухта, Республика Коми;

Эшмяковой Фаине Викторовне, художественному руководителю заслуженного коллектива народного творчества образцового ансамбля гусляров "Шыжарвла" ("Сестрички") Еласовского филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система" муниципального образования "Горномарийский муниципальный район", г. Козьмодемьянск, Горномарийский район, Республика Марий Эл;

б) в номинации "Народное пение":

Храмцову Леониду Николаевичу, хормейстеру народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля "Русь" районного Дома культуры поселка Новосафоновский муниципального автономного учреждения Культурно-досуговый центр Прокопьевского муниципального района, г. Прокопьевск, Кемеровская область;

Шечкову Ивану Венидиктовичу, хормейстеру народного образцового самодеятельного коллектива "Водоватовские ребята" Дома культуры села Водоватово муниципального бюджетного учреждения культуры "Абрамовский культурно-досуговый комплекс Арзамасского района", с. Абрамово, Нижегородская область;

Ямашкиной Валентине Петровне, руководителю Старотеризморгского народного хора муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр национальной культуры" Старошайговского муниципального района Республики Мордовия;

в) в номинации "Народный мастер":

Бариновой Надежде Евгеньевне, ведущему специалисту по декоративно-прикладному и художественному творчеству музейно-выставочного центра им. Л.Чайкиной государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области "Тверской областной Дом народного творчества", г. Тверь, Тверская область;

Гришкиной Надежде Алексеевне, мастеру по изготовлению традиционных изделий из кожи, меха, бересты, с. Полноват, Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область;

Магомедалиеву Магомедали Госеновичу, специалисту отдела декоративно-прикладного искусства государственного бюджетного учреждения культуры "Республиканский Дом народного творчества", г. Махачкала, Республика Дагестан;

г) в номинации "Традиционная народная культура":

Габанову Бадме Сыреновичу, улигершина-сказителю, исполнителю народных песен, с. Орлик, Окинский район, Республика Бурятия;

Глумовой Анжелике Владимировне, руководителю фольклорно-этнографического ансамбля "Забава" государственного автономного учреждения культуры "Саратовский областной Дом работников искусств", г. Саратов, Саратовская область;

Кисляковой Ольге Борисовне, руководителю народного самодеятельного фольклорного коллектива "Ветлугаи" муниципального казенного учреждения культуры Районный центр культуры и досуга Пыщугского муниципального района Костромской области, с. Пыщуг, Костромская область;

д) в номинации "Народный танец":

Едиджи Виктории Владимировне, художественному руководителю ансамбля адыгского танца "Синдика" муниципального бюджетного учреждения культуры "Творческое объединение "Ошад", г. Майкоп, Республика Адыгея;

Макаровой Елене Александровне, балетмейстеру народного ансамбля песни и танца "Марзан" муниципального бюджетного учреждения "Культурный комплекс "Подшиваловский", дер. Подшивалово, Удмуртская Республика;

Смолановой Ларисе Викторовне, балетмейстеру народного коллектива любительского художественного творчества хореографического ансамбля "Юность" муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры "Юность", г. Каменск-Уральский, Свердловская область.

2. Минкультуры России обеспечить изготовление нагрудных знаков и дипломов лауреата премии Правительства Российской Федерации "Душа России" за вклад в развитие народного творчества, присуждаемой в 2019 году, их вручение в установленном порядке и перечисление денежной части премии.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев