Российский теннисист Андрей Рублев на двух турнирах подряд стартовал с матча против бывшего соотечественника Александра Бублика, который сейчас выступает за Казахстан.

С соревнований в Вене снялся канадец Феликс Оже-Альяссим, посеянный под шестым номером. В основной сетке его заменил лаки-лузер Бублик, уступивший в финале квалификации. На прошлой неделе эти двое встречались в первом круге на турнире в Москве. Для Рублева, который в итоге взял титул, это был самый сложный матч за неделю. Победить удалось в трех сетах - 6:1, 3:6, 6:4.

Матч-реванш завершился после подписания этого номера "РГ" в печать. Так же, как и встреча 1/8 финала Карена Хачанова, посеянного в Вене под вторым номером. Его соперником был венгр Мартон Фучович.

Между тем накануне Андрей Рублев и Карен Хачанов проиграли в первом круге парного разряда, уступив американцу Радживу Раму и британцу Джо Солсбери - 4:6, 6:7 (4:7).