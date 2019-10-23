Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2019 г. N 2431-р г. Москва

Присудить в 2019 году премии Правительства Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики:

государственному автономному учреждению культуры Астраханской области "Астраханский театр кукол" за постановку "Сказка о Крошечке-Хаврошечке" (по мотивам русской народной сказки);

государственному автономному учреждению культуры Иркутский областной театр кукол "Аистёнок" за постановку "Утиная охота. Сны Зилова" (по пьесе А.В. Вампилова "Утиная охота");

Кировскому областному государственному автономному учреждению культуры "Кировский государственный театр юного зрителя "Театр на Спасской" за постановку "Дуэль" (по повести А.П. Чехова "Дуэль").

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев