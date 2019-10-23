Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2019 г. N 2431-р г. Москва

Новости

В Барселоне провели обряд "изгнания судебного произвола" 22:25
Лавров призвал не допустить бегства боевиков из тюрем на севере Сирии 22:19
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit 22:13
Шойгу: Около 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии 21:54
Трамп выделил 4,5 миллиона долларов "Белым каскам" в Сирии 21:49
В Крыму два человека погибли в ДТП с легковушками и "Газелью" 21:35
"Ювентус" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов 21:18
В Минске готовят ответ на размещение американских танков в Литве 21:08
В Казани отправили на лечение школьника, пришедшего на урок с оружием 20:32
В Барселоне на митинг вышли пострадавшие в беспорядках журналисты 20:31
Австралийский диетолог рассказала, как похудеть без усилий 20:30
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне 20:29
Россияне стали меньше экономить на развлечениях и путешествиях 20:20
В Рязани прокуратура проверит действия персонала при эвакуации ТЦ 20:19
Поддержка въездного туризма оказалась под угрозой срыва 20:18
СМИ: Джаред Лето пытался сорвать съемки "Джокера" из ревности 20:03
Путин и Эрдоган разговаривали в Сочи больше шести часов 20:02
Появились подробности смертельной перестрелки под Ростовом 20:00
Володин: Средства госбюджета должны поступать в регионы в январе 19:50
Боец ММА Минаков не выступит на турнире Bellator 26 октября 19:37
Видео: в США пикап приземлился на крышу дома 19:31
Режиссер "Стражей Галактики" продолжил спорить со Скорсезе и Копполой 19:26
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева пожаловалась на травлю 19:20
Против Порошенко открыли уголовное разбирательство из-за халатности 19:13
Nissan освежил полноразмерный пикап Titan 19:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
23 октября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2019 г. N 2431-р г. Москва

Опубликован 23 октября 2019 г.

Присудить в 2019 году премии Правительства Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики:

государственному автономному учреждению культуры Астраханской области "Астраханский театр кукол" за постановку "Сказка о Крошечке-Хаврошечке" (по мотивам русской народной сказки);

государственному автономному учреждению культуры Иркутский областной театр кукол "Аистёнок" за постановку "Утиная охота. Сны Зилова" (по пьесе А.В. Вампилова "Утиная охота");

Кировскому областному государственному автономному учреждению культуры "Кировский государственный театр юного зрителя "Театр на Спасской" за постановку "Дуэль" (по повести А.П. Чехова "Дуэль").

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев