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Рубрика: В мире

Автор анонимной статьи про Трампа готовит о нем книгу

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Автор прошлогодней анонимной статьи в газете The New York Times о саботаже решений президента Дональда Трампа частью его администрации, написал и готовится выпустить книгу об американском лидере. Речь идет о неназванном высокопоставленном сотруднике Белого дома и его книге A Warning ("Предостережение"), которая поступит в продажу в ноябре.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
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Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN. "Беспрецедентный закулисный портрет президентства Трампа от анонимного высокопоставленного сотрудника администрации", - цитирует ТАСС описание книги на сайте издательства. CNN отмечает, что автор предпочел и дальше скрывать свою личность, а для сохранения его анонимности были приняты серьезные меры.

Отметим, что пятого сентября 2018 года The New York Times опубликовала статью, в которой рассказывалось о том, что в руководстве правительства США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, многие чиновники высокого ранга работают над тем, чтобы не допустить реализации части повестки дня президента. Это движение саботирует те решения главы Белого дома, которые считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с Россией.

По данным The Washington Post, после выхода в свет этой публикации, президент и его помощники приступили к поискам автора статьи. Газета утверждала, что этот материал вызвал у Трампа приступ "вулканического гнева и привел его в безмерную ярость".

В мире США Дональд Трамп
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