Банк России занялся развитием "зеленых" финансов

В России могут быть разработаны национальные правила и стандарты для верификации "зеленых" финансовых инструментов. Концепцию по их развитию подготовил Экспертный совет по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России.

"Сегодня теме "зеленого" финансирования в мире уделяется значительное внимание. Для осуществления экологических и климатических проектов, в отличие от других инициатив, необходима проверка независимыми специализированными экспертами на соответствие принципам и стандартам "зеленых" финансов, - говорится в сообщении ЦБ. - Кроме того, к ним предъявляются особые требования по раскрытию информации и обособлению денежных потоков. России в настоящее время приходится принимать условия, разработанные другими странами, для реализации своих приоритетов при развитии "зеленого" финансирования".

Предполагается субсидирование "зеленых" выпусков облигаций под реализацию проектов в области перехода промышленности на наилучшие доступные технологии, создание методологического центра по вопросам развития "зеленых" финансовых инструментов, развитие инфраструктуры рынка, стимулирование ответственных инвестиций, расширение экспертной базы. "Пока что это только "дорожная карта" действий, конкретные сильные шаги могут быть выделены позже, - полагает Константин Бушуев, начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер". - В мире около 60% "зеленых" инвестиций идет в транспортную сферу, и здесь у России вряд ли можно ждать немедленного интереса. Между тем развитие альтернативной энергетики (20% "зеленых" инвестиций) уже может быть актуальным направлением для инвестиций. При этом здесь могут принимать участие как частные инвесторы, корпорации, так и государственные институты развития, такие как "Роснано", Российский фонд прямых инвестиций".

Для спасения экологии нужны средства, и крайне желательно, чтобы стоимость их привлечения не была высокой. Чтобы инвесторы видели смысл в выделении таких средств, необходимо продемонстрировать им выгоду от вложений. Выгоды эти не обязаны быть только денежными. Основные надежды сейчас возлагают на институциональных инвесторов, которые смогли бы улучшить имидж благодаря "зеленым" инвестициям.

"Институциональные инвесторы, банки и фонды при этом ожидают привлечь средства массовых инвесторов, которые раньше не вкладывались. Рассчитывать, что в "зеленые" инструменты вложится искусственный интеллект, не следует - покупать их будут сердцем, и только те, у кого оно есть, - уверен Леонид Делицын, аналитик ГК "Финам". - Представим себе квалифицированного программиста, которому удалось скопить некоторые сбережения и который полагает, что заработал их честным трудом, и хотел бы вложить в какие-нибудь проекты, которые не только приносят прибыль, но и делают жизнь на Земле лучше. Здесь открывается пространство для пенсионных фондов, управляющих компаний, банков - любых финансовых структур, готовых к тому, чтобы разъяснить такому вкладчику, что его средства пойдут на вложения в экологически, этически и социально ответственные компании".

В августе на Московской бирже в силу вступили новые правила листинга, предусматривающие создание Сектора устойчивого развития для финансирования проектов в области экологии и защиты окружающей среды.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает индекс устойчивого развития обязательным для публичных компаний. "Это нужно для демонстрации и открытости информации о том, что делают публичные компании. Минэкономразвития сейчас подготовило закон, что нефинансовые отчеты и экологические их части должны быть обязательными для всех начиная с 2025 года. Торопиться, безусловно, не надо, но поэтапное внедрение нефинансовой отчетности с экологической информацией - это уже влияние времени. Все крупные компании уже раскрывают эту информацию, показывают и городу, и миру реальный вклад в улучшение экологии и сокращение выбросов СО 2 ", - заявил он на VIII Экологическом форуме.

Первые "зеленые" рублевые облигации были выпущены в России еще в декабре 2018 года, первые еврооблигации - в мае 2019 года. Большого спроса в России на эти инструменты пока не наблюдается, хотя в мире объем рынка "зеленых" облигаций уже приближается к триллиону долларов, отмечает Константин Бушуев.

"Зеленое" финансирование создает новый сегмент рынка для рейтинговых агентств, которые смогут обследовать компании и продавать им экологические рейтинги аналогично развивающемуся рынку рейтингования корпоративного управления, включающего различные этические и социальные показатели. Увеличение объема отчетности крупных компаний - в данном случае нефинансовой - будет с энтузиазмом воспринято широким спектром игроков различных рынков, включая аналитиков, ИТ-специалистов, медиа, проверяющие органы, полагает Леонид Делицын.

Пока что российский массовый инвестор не требует от брокера рассказать о вкладе эмитентов в спасение экологии. Скорее всего, он даже не знает, что уже можно начинать. "Но пока потенциальный вкладчик не знает о существовании "зеленых" инвестиций, он не ищет способа вложиться. А пока он не звонит в инвестиционную компанию или не обращается за консультацией на ее сайте, финансисты считают, что спрос отсутствует, - указывает на проблему Леонид Делицын. - Значит, на этом этапе необходимы вложения в маркетинг "зеленых" инструментов - необходимо осведомить потенциальных инвесторов, что в России такие инструменты уже существуют. Скорее всего, маркетинговое бремя придется взять на себя государству. Про свалки, ядовитые отходы и стоки, про то, как сжигают мусор, слышал каждый. Теперь следует проинформировать людей о том, что они могут принять участие в спасении планеты и родной страны, а также и заработать".

В ближайшие годы отечественные компании будут смотреть на приобретение "зеленого" статуса исключительно рационально, прогнозируют эксперты. Но гарантий корпоративного "зеленого" бума нет. К примеру, компания Apple, рыночная стоимость которой превышает триллион долларов, - лидер различного рода "зеленых" рейтингов, старающаяся использовать только возобновляемую энергию. Однако онлайн-ретейлер Amazon, который должен вот-вот превзойти Apple по выручке и тоже стоит около триллиона, - антилидер тех же рейтингов. Такая же ситуация и с рейтингами корпоративного управления - Amazon ими пренебрегает. Если преимущества от включения в реестры "зеленых" эмитентов и лидирующих позиций в рейтингах будут перевешивать затраты на обследования, то наши компании постараются "позеленеть".