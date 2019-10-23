Беларусь и Куба подтвердили союзнический характер отношений

У Беларуси и Кубы есть четкая политическая воля продолжать взаимовыгодное сотрудничество, претворять в жизнь новые совместные проекты на благо народов. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 октября по итогам переговоров с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом, передает пресс-служба белорусского лидера.

Первый в истории современных двусторонних отношений визит главы кубинского государства в РБ, констатировал Лукашенко, является "важным шагом в дальнейшем углублении стратегического партнерства между Минском и Гаваной". По его словам, сегодня на высшем уровне был обсужден весь комплекс вопросов двусторонней повестки дня и выработаны решения на перспективу.

В совместном заявлении, которое было подписано по итогам переговоров, главы государств подтвердили союзнический характер своих отношений. Оба лидера констатировали обоюдное стремление к дальнейшему развитию и углублению дружественных связей в различных областях, включая политическую, торговую, экономическую, промышленную, сельскохозяйственную, образовательную и научно-техническую сферы.

Отмечена высокая степень совпадения позиций двух стран по большинству вопросов глобальной повестки дня, была положительно оценена и активная работа правительств по развитию межгосударственных связей в ключевых секторах экономики. В совместном документе выражена готовность и далее создавать благоприятные условия для экономической, финансовой и инвестиционной деятельности, поощрять развитие прямых отношений между коммерческими структурами, отраслевыми министерствами, ведомствами и организациями Беларуси и Кубы.

Правда, на данном этапе сотрудничества, вынужден был признать Лукашенко, в коммерческом направлении "ограничивают определенные временные факторы, которые договорились преодолеть в короткий промежуток времени. Мы выработали также совместные решения, которые позволят в ближайшем будущем вывести объемы двусторонней торговли на уровень, подобающий стратегическим партнерам". Президент выразил убеждение, что "достигнутые в ходе беседы договоренности существенно активизируют белорусско-кубинское партнерство, которое всегда развивалось во взаимовыгодном и конструктивном ключе".

Глава государства также поблагодарил за приглашение посетить Кубу с визитом. "Я с большим удовольствием принимаю ваше приглашение. Мы надежные партнеры. Мы были такими и будем для Кубы всегда", - резюмировал Александр Лукашенко.

По завершении переговоров, сообщают официальные источники, был подписан ряд двусторонних документов. В их числе меморандум о взаимопонимании между министерствами юстиции, программа развития сотрудничества между Беларусью и Кубой в сфере высшего образования, исполнительная программа научно-технического и инновационного сотрудничества на 2020-2022 годы, соглашение между БЕЛТА и Латиноамериканским информационным агентством "Пренса Латина" об обмене информацией.

Стороны отметили важность присоединения Беларуси ко Всемирной торговой организации в контексте укрепления торгово-экономического сотрудничества. Куба выразила свою поддержку оформлению членства Беларуси в ВТО во время XII Министерской конференции ВТО, которая пройдет в июне 2020 года в Нур-Султане.