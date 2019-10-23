Знаменитая фраза Джеймса Бонда, просившего свои коктейли "взболтать, но не смешивать", давно стала хрестоматийным примером требования, способного поставить в тупик исполнителя отсутствием логики и невозможностью реализации. Но споры британского парламента и премьера Бориса Джонсона о том, когда, как и на каких условиях покидать единую Европу, выглядят куда более противоречивыми и абсурдными, чем пресловутая нелогичность агента 007.

В среду, за неделю до формальной даты прощания с Европой, в Лондоне сохраняется такое же "шатание", каким оно было и месяц, и три месяца назад. Забрезживший успех Джонсона, которому во втором чтении все же удалось провести через парламент соглашение с Брюсселем об условиях "брекзита", мгновенно сменился унынием правительства. Всему виной еще одно голосование, на котором большинство в палате общин не стали выводить Альбион из Евросоюза по ускоренному графику 31 октября, на Хеллоуин. Более того, депутаты вообще отказались принимать какой-либо план собственных действий, сославшись на необходимость детально изучить многостраничный документ, описывающий сделку, чтобы внести в него свои поправки. Такое пожелание, если оно будет реализовано, автоматически означает отмену сделки, поскольку гипотетические британские поправки в свою очередь потребуют одобрения на саммите Евросоюза и утверждения в Европарламенте. А этого с высокой вероятностью не произойдет, и "брекзит" вновь окажется отброшенным к нулевой отметке. Неудивительно, что покидающий свой пост председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, узнав об очередном "коленце" британского парламента, в сердцах назвал процесс расставания с Лондоном "пустой тратой времени и пустой тратой энергии". Но это он сделал публично, а какого рода оценки острый на язык Юнкер дал британской политической машине в кулуарах, можно только предполагать.

Но об одном Юнкер предупредил команду Джонсона наверняка: "Больше невозможно, невообразимо, чтобы Европарламент ратифицировал это соглашение (с Евросоюзом. - Прим. ред.) раньше Вестминстера. Сначала Лондон, а затем уже Брюссель и Страсбург".

Приведу еще одну фразу Юнкера. Она весьма точно выражает ту иронию и одновременно разочарование, которое испытывают в единой Европе, наблюдая за происходящим в Лондоне. "Никто не понимает британцев, хотя все понимают английский", - съязвил глава Еврокомиссии. Однако похоже, что и сами поданные Ее Величества не понимают, куда их ведут лидеры. Этот квест со многими неизвестными, участником которого стал Альбион, иронично описал лидер Партии "брекзита" Найджел Фарадж. "Мне бы хотелось думать, что это моя последняя речь здесь (в Европарламенте. - Прим. ред.), - сказал он на заседании в Старсбурге. - Но почему-то у меня такое ощущение, что в ноябре мы вернемся".

За неделю до формальной даты прощания с Евросоюзом в Лондоне сохраняется такое же "шатание", каким оно было и месяц, и три месяца назад

Похоже, Фарадж не ошибся. Ведь в ответ на просьбу британского парламента отложить выход Британии из единой Европы глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что провел соответствующие консультации и рекомендовал лидерам 27 стран ЕС согласиться с палатой общин. Причем решение примут с помощью письменного опроса, что не потребует созыва экстренного саммита. Остается вопрос лишь о сроках отсрочки, но наиболее вероятная, чаще всего звучащая дата - 31 января.

О том, что предпримет в этом случае британский кабинет, озвучило Би-би-си, сославшись на источники в окружении Джонсона. Борис намерен максимально громко хлопнуть дверью: отозвать уже принятое во втором чтении соглашение с Евросоюзом из парламента и объявить о проведении новых выборов до Рождества. Впрочем, и этот план может провалиться. По законодательству осуществить внеочередные выборы возможно в случае, если за их проведение проголосуют две третьих депутатов. Но далеко не очевидно, что оппозиция поддержит идею премьера о досрочных выборах с учетом сложной политической ситуации и туманного будущего не менее туманного Альбиона. Причем противники Джонсона не исключают, что зашедший в тупик процесс развода с единой Европой и возросшие сепаратистские настроения в Шотландии и Северной Ирландии в конечном итоге подтолкнут власти к новому референдуму по "брекзиту". И надеются на этот сценарий, чтобы взять реванш.

Существует достоверная история о том, как Жан-Клод Юнкер объяснял в то время только избранному на пост австрийского премьера Себастьяну Курцу, что такое Европа. "Ты знаешь, - говорил Юнкер Курцу, - что я большой поклонник венского шницеля и всегда спрашиваю его, когда бываю в Монголии или Африке". "Но, - продолжал он, - на тарелке дома Евросоюза должно быть место не только венскому шницелю". И уж точно на европейской тарелке ни сегодня, ни в будущем не будут доминировать ни овсянка, ни йоркширский пудинг, как бы того ни хотели британцы. В Брюсселе готовы еще подождать, когда политики Соединенного Королевства решат, где им выгоднее поставить запятую во фразе "уйти нельзя остаться". Несколько месяцев отсрочки в этом вопросе для европейцев погоды не делают.

Между тем

По меньшей мере 39 тел нашла британская полиция в прицепе грузовика, припаркованного в индустриальном парке Уотерглейд, сообщает BBC. Водитель, 25-летний житель Северной Ирландии, арестован по подозрению в убийстве. По предварительным данным, автомашина прибыла из Болгарии. Не исключено, что речь идет о доставке нелегальных мигрантов.

Подготовил Александр Саможнев