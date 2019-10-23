Чемпионка Паралимпийских игр умерла в результате эвтаназии

Чемпионка Паралимпийских игр 2012 года Марике Верворт скончалась в возрасте 40 лет. Спортсменку мучила боль, и она решилась на эвтаназию.

Верворт выступала в гонках на спортивных колясках на Паралимпийских играх 2012 и 2016 годов. Ей удалось завоевать золотую, две серебряные и бронзовую медали. Однако уже в Рио-де-Жанейро бельгийка призналась, что страдает прогрессирующим заболеванием мышц, которое вызывает приступы эпилепсии. И ей крайне трудно терпеть эту боль, сообщает The Guardian.

Верворт рассказала журналистам, что из-за болей не могла нормально спать, и часто ее сон в сутки составлял около 10 минут. Тогда спортсменка и рассказала о том, что готова к эвтаназии, если невыносимые боли продолжатся.

22 октября в Бельгии была проведена эвтаназия. На территории этого государства эта процедура разрешена официально.