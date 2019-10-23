Рособрнадзор рассказал родителям, как поддержать ребенка перед ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала серию мотивирующих роликов о ЕГЭ для детей, учителей и родителей. Мамам и папам Рособрнадзор предложил четыре полезных совета о том, как поддержать ребенка перед ЕГЭ.

Комфорт и спокойствие

Скоро предстоит сдавать ЕГЭ, а ваш ребенок плохо ест, страдает от недосыпа, болезненно реагирует на любые замечания? Это можно объяснить, ведь перед экзаменом многие волнуются. Наберитесь терпения и сохраняйте спокойствие! Сейчас важно создать комфортную и доверительную обстановку, - советуют в ведомстве.

Равномерная нагрузка

Следует разработать индивидуальную стратегию подготовки к экзаменам. Распределите темы по дням, чтобы нагрузка была равномерной. Следите за тем, чтобы ребенок переключался от занятий на что-то расслабляющее и приятное. Через каждые 40-50 минут работы необходимо делать перерыв 10-15 минут.

Питание и сон

Важно правильно организовать режим дня и питания. Рыба, творог, орехи, курага стимулируют работу головного мозга. Накануне экзамена ребенок должен как следует выспаться. Дайте ему с собой на экзамен шоколадку: глюкоза тоже стимулирует мозговую деятельность.

Хвалить и любить

Самое главное: перед экзаменами ребенок должен чувствовать, что вы рядом и поддерживаете его во всем. Чаще его хвалите, не пугайте предстоящим испытанием. Помните, что здоровье ребенка - самое главное. Повторяйте, что независимо от результатов ЕГЭ вы его любите и цените. Помните: из любой ситуации есть выход.