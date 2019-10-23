Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила рассылку гражданам уведомлений для уплаты имущественных налогов за 2018 год. Что в них нового, что изменилось в расчете самих налогов, которые граждане должны заплатить до 3 декабря, появились ли новые федеральные льготы? На эти и другие вопросы в интервью "Российской газете" ответила замруководителя ФНС Светлана Бондарчук.

Что изменилось в налоговых уведомлениях, которые граждане получают в этом году?

Светлана Бондарчук: Чтобы упростить процедуру уплаты налогов, сократить бюджетные расходы на доставку налоговых документов и предотвратить распространение под видом фискальных платежных документов недостоверных квитанций, все реквизиты для уплаты налогов с этого года включены в само налоговое уведомление. Отдельные квитанции для уплаты налогов, указанных в уведомлении, не направляются.

Земельный налог впервые рассчитали с учетом ограничивающего коэффициента: рост не больше 10 процентов по сравнению с предыдущим годом

В некоторых СМИ появилась информация, что мошенники начали присылать гражданам поддельные налоговые уведомления. Как понять, что полученное уведомление подлинное, особенно если у человека нет личного кабинета на сайте ФНС?

Светлана Бондарчук: Федеральная налоговая служба не располагает информацией о каких-либо подтвержденных случаях рассылки так называемых поддельных налоговых уведомлений. В любом случае целесообразно обратить внимание на информацию, которая содержится в уведомлении.

Светлана Бондарчук: Льготы для предпенсионеров будут впервые применены в 2020 году. Фото: nalog.ru

Там указываются персональные данные налогоплательщика: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или отметка о том, что налоговое уведомление передано через личный кабинет налогоплательщика, идентификационный номер налогоплательщика, подробные сведения о налогооблагаемом имуществе, принадлежащем налогоплательщику: кадастровый или регистрационный номер, период владения, налоговая база, размер налога, налоговые льготы.

В числе обязательных элементов налогового уведомления также реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему с указанием уникального идентификатора платежа, сведения о получателе налогов в лице органов Федерального казначейства и налоговых инспекций.

Сумма налога в тексте налогового уведомления совпадает с суммой налога, указанной в электронных реквизитах платежа, это QR-код и штрих-код в налоговом уведомлении.

Как видите, такой набор сведений, "привязанных" к получателю налогового уведомления, практически невозможно подделать и тем более использовать в качестве получателей налоговых платежей, указываемых в налоговых уведомлениях каких-то частных лиц.

При возникновении вопросов по содержанию налогового уведомления можно обратиться в любую налоговую инспекцию, в том числе за получением экземпляра налогового уведомления, или в контакт-центр ФНС России по телефону: 8 (800) 222-22-22.

Какой процент уведомлений налоговая служба в этом году разослала по почте, а какой - в электронной форме через личный кабинет на сайте ФНС?

Светлана Бондарчук: По почте в 2019 году направлено 52,7 миллиона налоговых уведомлений. Это 76 процентов от общего количества сформированных налоговых уведомлений. В электронном виде такие документы получили 16,5 миллиона налогоплательщиков.

Налоговый вычет "на шесть соток" теперь распространяется на многодетных родителей. Если площадь участка не превышает 600 квадратных метров, налог платить им вообще не придется

Число пользователей личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России растет. Вместе с этим увеличивается и доля налоговых уведомлений, которые рассылаются в безбумажном формате. В этом году она достигла 24 процентов, тогда как еще четыре года назад не превышала 11,5 процента.

Что нового произошло в системе расчета имущественных налогов, которые граждане должны будут заплатить за 2018?

Светлана Бондарчук: Давайте начнем с земельного налога. Одна из самых важных новаций касается введения коэффициента, ограничивающего ежегодный предельный рост налога 10 процентами по сравнению с предшествующим годом.

Если гражданин не получил налоговое уведомление до 1 ноября, есть смысл обратиться в ФНС. Затаиться и ждать - плохая стратегия

Исключение составляют участки для жилищного строительства, при расчете налога за которые применен повышающий коэффициент в связи с их несвоевременной застройкой.

Также начал действовать запрет на перерасчет налога, если он влечет увеличение ранее уплаченного налога. То есть пересчитать уплаченный земельный налог в меньшую сторону могут, а в большую - нет?

Светлана Бондарчук: Да. Еще одна новация касается применения кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения его вида разрешенного использования, категории земель или площади. Теперь такие изменения учитываются со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения новой кадастровой стоимости. Ранее новая кадастровая стоимость применялась для налогообложения со следующего года.

Какие новые федеральные льготы появились по земельному налогу?

Светлана Бондарчук: Гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, впервые предоставлен налоговый вычет, уменьшающий величину налога на кадастровую стоимость 600 квадратных метров площади одного земельного участка.

Для льготных категорий налогоплательщиков - пенсионеров, инвалидов, многодетных - впервые установлен беззаявительный порядок предоставления налоговых вычетов. Так, если у налоговых органов уже имеются сведения о таких гражданах, например, информация была получена из Пенсионного фонда России или инвалид ранее подавал заявление на льготы по транспортному налогу, пенсионер воспользовался льготой, освобождающей от уплаты налога на квартиру, повторно подавать заявление на вычет не нужно. Он применяется автоматически.

Что изменилось в расчете налога, который россияне платят за свои квартиры и дома?

Светлана Бондарчук: В семи регионах налог впервые рассчитали с учетом кадастровой стоимости. Это Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области и Пермский край.

В силу того, что кадастровая стоимость в качестве налоговой базы там применяется первый год, при расчете налога использовался коэффициент к налоговому периоду, равный 0,2. (На старте "кадастровой реформы", чтобы сделать повышение налога не таким резким, в формулу его расчета на переходный период был включен специальный коэффициент, который возрастает по мере того, как регион переходит на кадастровую оценку недвижимости. - Прим. ред.)

В 14 регионах, где кадастровую стоимость используют второй год, коэффициент вырос с 0,2 до 0,4. Это касается в том числе Республики Саха (Якутия), Краснодарского, Хабаровского краев, Оренбургской области (полный перечень регионов есть на сайте ФНС. - Прим. ред.).

Коэффициент 0,6 был применен в 21 регионе: включая Санкт-Петербург, Ставропольский край, Воронежскую, Челябинскую области. Там кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий год.

В этом году имущественные налоги граждане должны заплатить не позднее 2 декабря. Фото: Иван Макеев / Комсомольская правда

Для регионов, где кадастровая стоимость служит базой для расчета налога минимум три года, законом предусмотрено предельное 10-процентное ограничение роста налога по сравнению с предыдущим налоговым периодом. В этом году ФНС применила такой ограничитель для 49 регионов, включая Москву, Московскую область, Башкортостан и Татарстан.

Некоторые регионы в 2018 году еще не начали "кадастровую реформу". Как налог рассчитывался там?

Светлана Бондарчук: Исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости с применением коэффициента-дефлятора его устанавливает Минэкономразвития. На 2017 год он составлял 1,425, на 2018 год - 1,481.

К слову, как и в случае с земельным налогом, по налогу на имущество введен запрет на перерасчет, если он влечет увеличение ранее уплаченного налога.

Не начисляется налог в отношении полностью разрушенного или уничтоженного объекта капитального строительства. Важный момент: начисление прекращается на основании заявления налогоплательщика с первого числа месяца, когда объект был уничтожен. Дата регистрации прекращения права на него в Едином государственном реестре недвижимости значения при этом не имеет.

Что с льготами?

Светлана Бондарчук: Многодетные родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, впервые получили право на дополнительные налоговые вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую стоимость 5 квадратных метров общей площади квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Для льготников, в том числе пенсионеров, инвалидов, многодетных граждан, по аналогии с земельным налогом применен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот.

Если человек стал пенсионером в конце января 2018 года и у него две квартиры, а пенсионеры освобождаются от уплаты налога за один объект, полностью ли он не будет платить налог за 2018 год по одному объекту или налог начислят за ту часть января, когда он еще не стал пенсионером?

Светлана Бондарчук: При возникновении права на льготу, освобождающую от уплаты налога, налог не исчисляется с периода, когда такое право появилось. За период, когда владелец налогооблагаемого имущества не был льготником, налог исчисляется в общем порядке.

Есть ли новации, касающиеся транспортного налога?

Светлана Бондарчук: Транспортные средства, находящиеся в розыске в связи с их угоном или кражей, теперь не облагаются налогом до месяца их возврата законному владельцу, а не до даты прекращения розыска в связи с истечением срока его проведения, как было раньше.

Какими способами сегодня и где граждане могут платить имущественные налоги?

Светлана Бондарчук: Это можно сделать через банковские организации, в том числе с использованием их электронных мобильных приложений, через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, в уполномоченных многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в отделениях федеральной почтовой связи, в местных администрациях.

Если налогоплательщик не получил уведомление, есть ли у него обязанность сообщить об этом в налоговую или можно затаиться и ждать?

Светлана Бондарчук: По закону, налоговые уведомления направляются налогоплательщикам не позже чем за 30 дней до наступления срока уплаты налогов. В этом году этот срок наступает 2 декабря. Таким образом, уведомление должно быть отправлено или размещено в личном кабинете до 1 ноября.

Есть несколько предусмотренных законом ситуаций, когда оно не направляется. Во-первых, при наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных законных оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога. Во-вторых, если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за рядом исключений.

Во всех других случаях, если налогоплательщик не получил уведомление до 1 ноября, ему целесообразно обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию через "Личный кабинет налогоплательщика" или с использованием интернет-сервиса "Обратиться в ФНС России".

Владельцы объектов недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления по своему объекту налогообложения и не заявляли налоговые льготы в отношении соответствующего объекта налогообложения, обязаны сообщать о наличии таких объектов в любой налоговый орган. За неисполнение этой обязанности предусмотрен штраф в 20 процентов от неуплаченной суммы налога в отношении объекта недвижимого имущества или транспортного средства.

В России приняли закон о льготах для предпенсионеров. Когда они начнут действовать?

Светлана Бондарчук: С налогового периода 2019 года, то есть эти льготы будут впервые применены в 2020 году при расчете налогов за налоговый период 2019 года.

0,02 процента составляет пеня на неуплаченную сумму налога за каждый день просрочки. Пеня рассчитывается исходя из 1/300 ставки ЦБ, действующей в это время

Во-первых, граждане предпенсионного возраста будут освобождены от уплаты налога на имущество за один объект недвижимости определенного вида при условии, что он не используется в предпринимательской деятельности. Таким объектом может быть жилой дом или его часть, квартира или комната, гараж или машиноместо, хозяйственная постройка площадью не более 50 квадратных метров. Из каждой категории можно будет выбрать по одному объекту и не платить налог за него.

Во-вторых, на граждан предпенсионного возраста будет распространен налоговый вычет на 6 соток. При расчете земельного налога будет уменьшена сумма налога на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному земельному участку. Если участок 6 соток и меньше, платить налог вообще не придется. Если он больше, налог рассчитают за оставшуюся площадь.

Гражданин, имеющий два или больше участков, может выбрать тот, в отношении которого будет действовать вычет, и направить уведомление об этом в любую инспекцию. По умолчанию вычет будет применен автоматически для одного участка с наибольшей суммой налога.

Можно ли оспорить начисленную сумму налога

Граждане часто интересуются, из-за чего тот или иной налог может увеличиться?

Бондарчук: Поскольку расчет налогов проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровнях, причины изменения величины налогов в конкретной ситуации нужно уточнять в налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр ФНС по телефону: 8 800-222-22-22.

Существуют и общие основания для изменения налоговой нагрузки. Например, увеличение транспортного налога может быть обусловлено в том числе применением повышающего коэффициента. Они действуют для легковых автомобилей средней стоимостью от трех миллионов рублей. Перечень таких транспортных средств каждый год определяет и публикует на своем сайте Минпромторг России.

По земельному налогу рост может быть связан с изменением налоговых ставок или отменой льгот, полномочия по установлению которых относятся к компетенции представительных органов муниципальных образований по месту нахождения земельного участка. Подробнее об этом можно узнать в разделе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте ФНС.

Теми же факторами может быть обусловлен и рост налога на имущество. Плюс - важный момент - изменение коэффициентов к налоговому периоду, о которых мы с вами уже говорили.

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная или некорректная информация, например, о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе, то для ее проверки и актуализации нужно обратиться в налоговые органы. Пользователи, которые уже имеют доступ к "Личному кабинету налогоплательщика", могут направить обращение через этот сервис. Для всех остальных граждан на нашем сайте действует сервис "Обратиться в ФНС России". Также можно отправить письмо по почте или внести уточнения лично в любой налоговой инспекции. Оспаривание самой суммы налога, независимо от оснований для ее исчисления: применения определенного периода владения объектом налогообложения, налоговой ставки, налоговой базы, льготы и т.п., законом не предусмотрено.