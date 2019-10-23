Что обсуждали на совместной коллегии МЧС

В Могилеве и Бобруйске прошло VII заседание совместной коллегии МЧС Беларуси и России с участием МВД Казахстана.

В повестке - подготовка молодежи к действиям в экстремальных ситуациях, тушение пожаров в сельской местности, особенности аварийно-спасательных работ в метро.

У каждой из наших стран имеется интересный опыт, почему бы им не поделиться, заметил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко:

- У нас есть серьезные наработки с Казахстаном, использующим наши университеты и испытательно-исследовательский полигон в поселке Светлая Роща для подготовки своих спасателей. Мы предложили и российской стороне активнее пользоваться этой возможностью. Особенно удобно тренироваться будет спасателям из соседних областей. А белорусские спасатели, в свою очередь, могли бы проходить обучение на таких же площадках в России и Казахстане. Важно также обмениваться студентами и курсантами.

Беларусь проявила особый интерес к опыту россиян при аварийно-спасательных работах в метрополитене, а белорусские спасатели показали, как работают с молодежью на базе могилевского Центра безопасности МЧС. Центр поделен на тематические локации, рассказывающие, как вести себя в экстренных ситуациях.

Опыт заинтересовал российских коллег. Это отметил глава МЧС России Евгений Зиничев:

- Мы давно думали о создании такого центра, но в Беларуси идею реализовали быстрее. Здесь учишься не на своих ошибках, а на чужом опыте.