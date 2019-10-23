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Опубликован 23 октября 2019 г.

Центральная избирательная комиссия утвердила результаты учета объема эфирного времени, затраченного в сентябре 2019 года на освещение деятельности каждой парламентской партии в общероссийских и региональных телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах (радиопередачах).

Вынесено заключение о соблюдении в сентябре 2019 года государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами, учрежденными и распространяемыми федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", требования Федерального закона "О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами".