Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца

Куриные яйца могут нанести вред, несмотря на то, что в них содержится много полезных веществ.

Об этом предупреждает диетолог Елена Соломатина, которая объяснила, кому следует проявлять осторожность.

Она подчеркивает, что яйца относятся к числу высокоаллергенных продуктов, и если у человека имеется аллергия на куриный белок в тяжелой форме, от них нужно отказаться. Также яйца не стоит есть при повышенном холестерине.

"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.

Этот продукт представляет опасность и для людей, страдающих от диабета. У них зачастую уже повреждены сосуды, а значит, имеется повышенный риск развития атеросклероза. Яйца нужно употреблять с осторожностью при обостренном панкреатите, заболеваниях печени или желчного пузыря, передает aif.ru.

Кроме того, ограничить потребление яиц следует детям в возрасте до года. А здоровому взрослому человеку лучше съедать за один раз не более одного желтка и трех белков. Кстати, американские специалисты считают оптимальным употребление двух-трех яиц в неделю.