Продавать рецептурные препараты онлайн (когда заказ делается через интернет, а привозит его курьер) вполне возможно, если предотвратить возможные злоупотребления - так прокомментировали законопроект о дистанционной продаже лекарств в Минздраве. Но сделать это можно будет не сразу: сначала нужно запустить оборот электронных рецептов, а также убедиться, что в интернет-аптеки не просочится фальсификат.

Сейчас законопроект, который готовится к завершающему чтению в Госдуме, предусматривает доставку на дом исключительно безрецептурных препаратов. С лекарствами, отпускаемыми по рецептам, слишком много вопросов.

Продавать лекарства дистанционно должны аптечные сети с лицензией: имеющие нужный штат, оборудование и, конечно, стационарные аптеки

"При этом понятно, что покупателям нужно иметь возможность заказывать и те и другие лекарства, и возможность получить на дом рецептурный препарат даже важнее, поскольку в таких лекарствах часто нуждаются люди с ограниченными возможностями к передвижению - пожилые, инвалиды, мамы с маленькими детьми и так далее", - пояснила "РГ" глава Аптечной гильдии Елена Неволина. Того же мнения придерживаются и представители пациентских организаций. Союз пациентов даже направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой помочь откорректировать законопроект в пользу маломобильных людей.

"Конечно, при организации такой торговли необходимо соблюдать все действующие ныне правила, - сказал "РГ" сопредседатель Союза пациентов Юрий Жулев. - Если препарат рецептурный, без рецепта курьер отпускать его не должен, если лекарство требует особых условий хранения и доставки (например, соблюдения особого температурного режима, как это нередко бывает с инъекционными растворами) - значит, курьер должен иметь сумку-холодильник".

Обеспечить все это можно, только если работать дистанционно будут исключительно аптечные сети с полной лицензией: имеющие соответствующее оборудование, штат провизоров, склады и, конечно, стационарные аптеки. То есть "виртуальным" продавцам, которых в случае чего негде искать, с лекарствами дела иметь не стоит, - отметил Жулев.

"Такой порядок позволит обеспечить жесткий контроль за интернет-торговлей, точно такой же, какой осуществляется за обычными аптеками", - подчеркнул Юрий Жулев.

В Союзе пациентов также считают, что доставлять лекарства на дом должен специально обученный курьер, по сути, имеющий образование провизора. В обсуждаемом законопроекте таких требований к организации доставки нет. Представители фармрынка тоже полагают это условие излишним: за правильность отпуска лекарства должна отвечать аптека, а служба доставки просто привозит заказ.

При этом, чтобы распространить дистанционный принцип продажи не только на "безрецептурку", но и на рецептурные препараты, нужно дождаться,чтобы в стране начала полноценно работать система электронных рецептов.

"Несмотря на то что аптеки постоянно проверяют и наказывают за нарушения, случаи продажи серьезных препаратов без предъявления рецепта все еще встречаются, - признает Елена Неволина. - И ничего хорошего в этом нет. У наших граждан, к сожалению, очень развита тенденция к самолечению. Люди выискивают в интернете информацию о своих симптомах, сами себе ставят диагноз, сами назначают лечение. И начинают принимать серьезные, сложные препараты, которые должны использоваться только по назначению врача и под его контролем. Результаты порой плачевны. Нельзя допускать, чтобы дистанционная торговля облегчала возможность самолечения".

Выход в полном контроле за движением лекарств, а его обеспечит введение маркировки. При этом в системе контроля за применением медикаментов должно появиться еще одно важное звено: назначение и отпуск по электронным рецептам. "Конечно, это будет очень удобно. Ведь многие объясняют свои попытки купить лекарство без рецепта тем, что сложно попасть на прием к врачу, - отмечает Неволина. - Представитель аптеки видит, что пациент, заказывающий лекарство, имеет рецепт, там указана продолжительность курса лечения, доза и т.д. То есть фармацевт четко понимает, какое количество препарата необходимо, и формирует заказ. Не стоит забывать, что теоретически при возникновении осложнений пациент может предъявить претензии аптеке за нанесение ущерба здоровью в результате применения лекарства".