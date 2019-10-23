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Доступный флагман Xiaomi Mi 9 SE стал еще дешевле

Текст:   Антон Благовещенский
23.10.2019,  
17:52

Компания Xiaomi снизила цены на свой экс-флагман Mi 9 SE 8 для китайских покупателей. Теперь его можно купить за 1599 юаней, или около 14500 рублей.

За эту сумму пользователь получит версию смартфона с 6 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами постоянной памяти, а также 48-мегапиксельной камерой, модулем NFC, а также аккумулятором на 3070 мАч, процессором Snapdragon 712 и 5,97-дюймовым AMOLED-экраном.

Ранее производитель уронил цены и на прошлогодний флагман - Xiaomi Mi 8. Теперь он обходится покупателям в 1499 юаней, или примерно 13600 рублей в комплектации 6/128 гигабайт памяти. Аппарат оснащен процессором Snapdragon 845, экраном 6,21 дюйма, классическим 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX363, аккумулятором на 3400 мАч.

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Речь идет, напомним, о китайских, а не глобальных версиях устройств (продающихся в официальном магазине Xiaomi), однако высока вероятность того, что покупатели за пределами Поднебесной также смогут купить эти девайсы по сниженным ценам.

Впрочем, в ценовой категории "около 15 тысяч рублей" у этих двух устройств есть немало конкурентов. Это и Samsung Galaxy A50/A60, и Meizu 16 X/Xs, и vivo V17 Neo.

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