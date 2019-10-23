Эрдоган принес РФ соболезнования из-за гибели двух украинцев на АЭС в Турции

Двое граждан Украины погибли на стройплощадке первой в Турции атомной электростанции "Аккую", которую возводит госкорпорация "Росатом". Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным, принес свои соболезнования.

По его словам, инженеры "трагически погибли в ДТП". При этом Эрдоган отозвался о них как о гражданах России, но источник в "Росатоме" рассказал журналистам, что погибшие являлись гражданами Украины и работали на подрядную организацию МСУ-90.

Речь об инциденте, который произошел 19 октября. В машине, следовавшей по автотрассе Месрин-Анталья, находилось несколько человек. Два человека погибли, еще 11 получили различные травмы. Среди них - один гражданин России.

Строительство АЭС "Аккую" ведется в провинции Мерсин на юге Турции. Ввод в эксплуатацию первого блока намечен на 2023 год.