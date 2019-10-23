Еще одна ученица Этери Тутберидзе исполнила четверной прыжок. На этот раз это была 11-летняя Вероника Жилина.

На ледовой тренировке спортсменка скрутила и приземлила четверной сальхов. Ранее никто в столь юном возрасте этот элемент ультра-си не выполнял. Так что это рекорд.

Напомним, что из россиянок четверной сальхов есть только в арсенале Александры Трусовой, которая также тренируется в группе Тутберидзе. Саша делала его на чемпионате мира среди юниоров. На взрослом ЧМ-2019 четверной сальхов получился у Элизабет Турсынбаевой из Казахстана, которая перешла к Тутберидзе от канадца Брайана Орсера.

По количеству четверных в одной программе рекордсменка опять Трусова. Она исполнила три "квада" на предсезонном турнире в Братиславе и четыре - на командном турнире Japan Open в Сайтаме.