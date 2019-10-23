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23.10.2019 16:06
Рубрика: В мире

Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии

Текст: Юрий Чернов

Президент Боливии Эво Моралес в ходе пресс-конференции заявил о попытке государственного переворота в стране. Он подчеркнул, что правительство намерено предпринять соответствующие меры, чтобы защитить демократию.

"Сейчас осуществляется попытка государственного переворота, и я хочу, чтобы боливийский народ знал, что на данный момент мы (правительство) смиренно терпим происходящее, чтобы избежать насилия, и сознательно не идем на конфронтацию", - заявил Моралес.

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Боливийский лидер, находящийся на финальной стадии третьего подряд президентского срока, сделал это заявление на фоне вспыхнувших в Боливии протестов. Манифестации были спровоцированы подозрениями оппозиции в отношении процедуры подсчета голосов местным ЦИК. Напомним, что в прошлое воскресенье в стране прошли общие выборы, в которых принял участие и Эво Моралес, баллотируясь на 4-й президентский срок.

Подсчет голосов на данный момент свидетельствует о победе Моралеса, который набрал 46,85%. Его ближайший конкурент, оппозиционный политик и бывший президент Карлос Месса набрал 36,74%. Победу нынешнего главы государства оппозиция не оспаривает, недовольство связано с другим. По мнению противников Моралеса имели место нарушения, которые якобы позволили обеспечить разницу в 10% голосов между лидирующими кандидатами. Они настаивают на пересчете голосов и проведении второго тура президентских выборов.

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