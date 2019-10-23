Об этом "Российской газете" сообщил глава рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав обманутых дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.
По его словам, за август - октябрь создано 20 фондов в приоритетных регионах и зарегистрирован один фонд в субъекте РФ, не входящем в число приоритетных. По ним финансирование достройки запланировано на следующий год. До конца года ожидается появление еще не менее 11 региональных фондов.
По данным Единого реестра проблемных объектов, в 75 субъектах страны - более 3,2 тысячи долгостроев. По поручению президента РФ Владимира Путина в 2019 году правительство выделило федеральному Фонду защиты прав дольщиков, созданному в октябре 2017 года, 16 миллиардов рублей на те регионы, где проблема стоит более остро. В конце июня 2019 года регионы получили возможность создавать свои фонды для достройки проблемных объектов. Они должны стать дополнительным инструментом помощи обманутым дольщикам. Фонды создаются в форме некоммерческих организаций и наделяются полномочиями нового застройщика. В числе регионов, которые первыми создали такие фонды, - Орловская, Ленинградская, Саратовская и Липецкая области, Ставропольский край.
В федеральном Фонде защиты прав дольщиков рассказали, что на днях заключены первые соглашения о софинансировании завершения строительства ряда проблемных домов с руководством Пензенской и Ивановской областей, Красноярского и Ставропольского краев. Соглашение дает возможность региону стать одним из первых, кто может начать решать вопросы дольщиков с привлечением средств компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов.
Таким образом, официально началось распределение выделенных 16 миллиардов на достройку заброшенных домов в регионах, сказал гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. "Понятно, что и субъекты готовы участвовать в софинансировании, но главное, денег хватило на все приоритетные на этот год субъекты, - сказал он. - Поэтому все зависит от глав регионов, насколько оперативно они включатся в работу и заключат соглашение с федеральным Фондом".
Фонд защиты прав дольщиков со своей стороны оказывает поддержку и консультирует власти субъектов по вопросу создания и регистрации фондов субъектов.
По словам Алексеенко, единственным эффективным способом достройки проблемных домов является банкротство застройщика через суд: как правило, с одной стороны, сами застройщики не стремятся идти на мировые соглашения с кредиторами, а с другой - администрация города или же сами дольщики не могут без банкротства начать искать инвесторов или нового застройщика.
В случае банкротства застройщика федеральный Фонд по утверждаемым правительством РФ критериям принимает решение о целесообразности строительства или выплате денежного возмещения дольщикам по конкретному жилому объекту. При этом сам регион может обратиться в Фонд с просьбой помочь в достройке.
По закону в отношении ДДУ, по которым застройщиком осуществлялись обязательные взносы либо было обеспечение исполнения обязательств застройщика в виде страхования или поручительства банка, на выплату возмещения направляются средства компенсационного фонда в пределах утвержденного законом лимита. Компенсационный фонд формируется из средств, каждый застройщик по новым проектам с тех пор обязан отчислять в компенсационный фонд 1,2% с каждого ДДУ.
"На сегодня от застройщиков на счет компенсационного фонда поступило 36,5 млрд рублей", - сообщил федеральный Фонд защиты прав дольщиков.
Выплата возмещения может быть осуществлена за счет имущественного взноса из федерального и регионального бюджетов. С учетом всех процедур от признания застройщика банкротом до решения о завершении строительства может уйти в среднем 5-6 месяцев.