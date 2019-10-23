До конца года в 32 регионах, где много недостроенного жилья, появятся свои фонды по достройке объектов, брошенных обанкротившимися компаниями. Всего таких регионов 75.

Об этом "Российской газете" сообщил глава рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав обманутых дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, за август - октябрь создано 20 фондов в приоритетных регионах и зарегистрирован один фонд в субъекте РФ, не входящем в число приоритетных. По ним финансирование достройки запланировано на следующий год. До конца года ожидается появление еще не менее 11 региональных фондов.

По данным Единого реестра проблемных объектов, в 75 субъектах страны - более 3,2 тысячи долгостроев. По поручению президента РФ Владимира Путина в 2019 году правительство выделило федеральному Фонду защиты прав дольщиков, созданному в октябре 2017 года, 16 миллиардов рублей на те регионы, где проблема стоит более остро. В конце июня 2019 года регионы получили возможность создавать свои фонды для достройки проблемных объектов. Они должны стать дополнительным инструментом помощи обманутым дольщикам. Фонды создаются в форме некоммерческих организаций и наделяются полномочиями нового застройщика. В числе регионов, которые первыми создали такие фонды, - Орловская, Ленинградская, Саратовская и Липецкая области, Ставропольский край.

В федеральном Фонде защиты прав дольщиков рассказали, что на днях заключены первые соглашения о софинансировании завершения строительства ряда проблемных домов с руководством Пензенской и Ивановской областей, Красноярского и Ставропольского краев. Соглашение дает возможность региону стать одним из первых, кто может начать решать вопросы дольщиков с привлечением средств компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов.

Региональные фонды станут дополнительным инструментом помощи дольщикам

Таким образом, официально началось распределение выделенных 16 миллиардов на достройку заброшенных домов в регионах, сказал гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. "Понятно, что и субъекты готовы участвовать в софинансировании, но главное, денег хватило на все приоритетные на этот год субъекты, - сказал он. - Поэтому все зависит от глав регионов, насколько оперативно они включатся в работу и заключат соглашение с федеральным Фондом".

Фонд защиты прав дольщиков со своей стороны оказывает поддержку и консультирует власти субъектов по вопросу создания и регистрации фондов субъектов.

По словам Алексеенко, единственным эффективным способом достройки проблемных домов является банкротство застройщика через суд: как правило, с одной стороны, сами застройщики не стремятся идти на мировые соглашения с кредиторами, а с другой - администрация города или же сами дольщики не могут без банкротства начать искать инвесторов или нового застройщика.

В случае банкротства застройщика федеральный Фонд по утверждаемым правительством РФ критериям принимает решение о целесообразности строительства или выплате денежного возмещения дольщикам по конкретному жилому объекту. При этом сам регион может обратиться в Фонд с просьбой помочь в достройке.

По закону в отношении ДДУ, по которым застройщиком осуществлялись обязательные взносы либо было обеспечение исполнения обязательств застройщика в виде страхования или поручительства банка, на выплату возмещения направляются средства компенсационного фонда в пределах утвержденного законом лимита. Компенсационный фонд формируется из средств, каждый застройщик по новым проектам с тех пор обязан отчислять в компенсационный фонд 1,2% с каждого ДДУ.

"На сегодня от застройщиков на счет компенсационного фонда поступило 36,5 млрд рублей", - сообщил федеральный Фонд защиты прав дольщиков.

Выплата возмещения может быть осуществлена за счет имущественного взноса из федерального и регионального бюджетов. С учетом всех процедур от признания застройщика банкротом до решения о завершении строительства может уйти в среднем 5-6 месяцев.